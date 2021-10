Sete Lagoas tem projetos aprovados na 9ª Feira Brasileira de Colégio de Aplicação e Escolas Técnicas da UFMG

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas participa, nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2021, da 9ª Feira Brasileira de Colégio de Aplicação e Escolas Técnicas (FEBRAT/UFMG), com dois trabalhos aprovados para apresentação. “Parabenizamos os estudantes pelo comprometimento e dedicação e aos professores Fernando Augusto e Matilde Guimarães pelas orientações aos trabalhos”, disse Cláudio Caramelo, presidente da Fundação Municipal de Educação Profissionalizante (Fumep), mantenedora da Escola Técnica.

Representam Sete Lagoas os trabalhos “Estudo da biodegradação de corantes têxteis por decomposição aeróbia” (categoria: em desenvolvimento), de autoria dos estudantes Ana Letícia Silva Guimarães, Cláudia Aparecida Borges, Junia Sthefani Mendes Macedo e Leandro Pereira Rodrigues; e “Desenvolvimento do destilador solar com materiais de baixo custo para tratamento de água salobra” (categoria: concluído), de autoria dos estudantes Ana Clara Gomes Oliveira, Carla Mariele Silva Ribeiro, Wallisson Rabs Salagier Ignacio da Cruz Junior e Iara Clarindo Gaspar Cunha Cunha.

“Convidamos todos a participarem, votando online nos projetos de Sete Lagoas por meio do site do evento, já que um dos prêmios é por votação popular. Contamos com vocês”, pede o presidente da Fumep. Em função da pandemia, as apresentações estão disponíveis apenas de forma online no site do evento: https://museuponto.org/ 9febrat/.

A feira científica é organizada e realizada pelo Centro Pedagógico da UFMG, pelo Museu Itinerante Ponto UFMG e pelo Instituto Brasileiro de Cultura Científica (IBCC). O tema da 9ª Febrat – A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta – é o mesmo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), e também está em sintonia com a temática da 30ª Semana do Conhecimento UFMG.