Sicredi inaugura segunda agência em Sete Lagoas

Durante o evento, o plano de expansão do Sicredi em solo mineiro também foi apresentado à comunidade

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados e atuação em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal, está expandindo sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito do campo às grandes cidades. Com isso, a Sicredi Região da Produção RS/SC/MG, uma das 108 cooperativas integrantes do Sistema, inaugurou, no dia 26 de outubro, sua segunda agência em Sete Lagoas/MG, localizada no Bairro Canaã.

A nova agência Sete Lagoas Canaã, oferece conforto, proximidade e interação com o público. A fachada remete à receptividade e modernidade. Já na entrada, os associados são recepcionados com um espaço café para convivência, leitura e até mesmo para otimizar o tempo, realizando tarefas de trabalho.

“A agência é um presente que a Sicredi Região da Produção entrega à cidade de Sete Lagoas e principalmente à comunidade e ao Bairro Canaã. Demonstra que os associados de Sete Lagoas acreditam na força do cooperativismo e estão crescendo juntos com este empreendimento”, afirma Giovana Milani, gerente da agência Sicredi Canaã.

A nova da agência contribui para a expansão do cooperativismo de crédito na cidade e reflete a atuação da instituição financeira cooperativa que, por meio de um relacionamento próximo e consultivo, identifica as necessidades dos associados, oferecendo-lhes soluções financeiras mais sustentáveis. “Acreditamos que a Sicredi é do tamanho que a comunidade quer que ela seja. Pois, quanto mais os associados direcionarem os seus recursos para a Sicredi e utilizarem nossas soluções financeiras, maior e mais forte a cooperativa será”, destacou Giovana.

A cerimônia física de inauguração realizada nesta terça-feira (26), reuniu autoridades e teve público reduzido, por conta do atual momento, respeitando os cuidados com a segurança e medidas preventivas do Ministério da Saúde e demais órgãos oficiais.

A partir de hoje (26), a agência está de portas abertas. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Sicredi Região da Produção apresenta Plano de expansão na região

A Sicredi Região da Produção RS/SC/MG atua em 15 municípios do Rio Grande do Sul e 4 municípios em Santa Catarina, totalizando 24 agências. Em Minas Gerais, a cooperativa atua desde 2019, quando inaugurou sua primeira agência em Sete Lagoas/MG.

Com foco no desenvolvimento da comunidade local, o Sicredi destaca-se por ser uma instituição financeira simples, próxima, transparente e para todos.

Além das agências em Sete Lagoas, outras duas estão em fase de implantação nos municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. A Cooperativa prevê expansão acelerada e a perspectiva de agências em Matozinhos, Pará de Minas, Paraopeba, Pitangui e Papagaios até 2023.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube