Por Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR) parlamentares se mobilizam em Reunião Extraordinária

Com o objetivo de fortalecer ações relacionadas ao turismo na cidade a Câmara Municipal deu sua parcela de contribuição ao promover Reunião Extraordinária para aprovar a criação do Fundo Municipal do Turismo (FUMTUR). O Projeto de Lei Ordinária (PLO) 457/2021, do Executivo, é o que trata do tema e encerrou tramitação no Legislativo nesta terça-feira (26). O líder do Executivo, Rodrigo Braga (PV), foi quem requereu a sessão extra e os demais aprovaram.

Na pauta de votações os textos da vereadora Marli de Luquinha (MDB) não foram apreciados por ausência da autora justificada por motivo de saúde. Das mais de 100 proposições apreciadas quatro foram barradas, duas de Junior Sousa (MDB) e outras duas de Ivson Gomes (Cidadania).

Os requerimentos de Junior eram para realização de Audiência Pública para discutir o investimento dos recursos da Vale na cidade e convocação do secretário de Fazenda. Já Ivson queria cópias de documentos junto à corregedoria municipal e instaurar uma comissão de sindicância para investigar possíveis desvios de função na administração.

A pauta completa que foi votada pode ser acessada pelo link que segue. Abaixo seguem os destaques dos parlamentares durante a comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Quero chamar atenção para a necessidade de proteger nossas nascentes, nossas riquezas naturais. No Verde Vale temos a lagoa Capão do Poço e venho desde o início do ano chamando a atenção para a necessidade de catalogar e proteger as nascentes daquele bairro. Estão abandonadas e precisamos proteger para que não nos falte água em um futuro mais próximo.

Caio Valace (Pode): Trago uma notícia muito interessante, uma notícia que pode acalentar os sonhos de muitos servidores do município. Encaminhei o oficio 479 de 2021 que trata da destinação da devolução do duodécimo. Considerando o passivo trabalhista acumulado por outras gestões sugerimos que os valores atinentes da devolução do duodécimo da Câmara Municipal sejam destinados para quitação dos acertos desses servidores por se tratar de questão de justiça.

Gilson Liboreiro (SD): Vou falar de um assunto que é histórico para Sete Lagoas e agradecer ao presidente do TJ de Minas Gerais, Gilson Lemes. Também agradecer a todas as famílias que tiveram perdas irreparáveis na tragédia de Brumadinho. O TJ propôs e fez acontecer o acordo para a indenização da Vale. E é por isso que teremos o nosso Hospital Regional. Vamos propor uma homenagem ao presidente do TJ e vamos propor um monumento em memória às famílias na entrada do Regional.

Ivan Luiz (Patri): Este ofício que assinamos com o pedido de devolução do duodécimo já havia feito no mês de julho para que fossem pagos parte dos acertos, temos R$ 20 milhões de acertos para pagar. Acredito na austeridade do governo, acredito na competência de vossa excelência (presidente da Câmara) que está fazendo um trabalho de muita seriedade para que a Câmara economize e dê resultados, principalmente, para o funcionalismo público.

Janderson Avelar (MDB): Semana passada estive visitando a empresa Cofler junto com o prefeito Duílio. Abordamos diversos assuntos, entre ele futuras parcerias para grandes projetos de melhorias em Sete Lagoas onde o prefeito deixou claro o desejo de ter a Cofler como parceira na administração. Recebemos o ex-atleta profissional de basquete, Estevam, onde discutimos diversos assuntos e projetos para o avanço da modalidade.

Carol Canabrava (Avante): Falo em especial para você servidor público, com muita responsabilidade que usei meios legais para o apreço do prefeito que sendo feita a devolução do duodécimo que ele seja destinado aos acertos dos servidores. A gente sabe da importância e da necessidade de se pagar esses acertos. Conto com o apoio de todos para que possamos ter o apoio para uma votação positiva no meu Requerimento.

Junior Sousa (MDB): Novamente venho informar a Mesa Diretora que estou passando um ofício requerendo que sejam retomados os trabalhos com 50%, 30% da capacidade ou como entenderem. Agora peço de forma oficial, em ofício, é uma reivindicação de quem nos acompanha de casa, de pessoas que querem voltar a acompanhar e de entidades. Estamos acompanhando a LOA e o PPA e percebo a deficiência das secretarias quando o assunto é apresentar o planejamento.

Heloísa Frois (Cidadania): Venho solicitar que a secretaria de Saúde se pronuncie o quanto antes sobre a continuação da terceira dose dos idosos. Vários de nós presenciaram o absurdo da semana passada com filas extensas devido a faixa etária longa que colocaram de 70 até 76 anos. Muitos idosos não conseguiram tomar a terceira dose e não tiveram o direito garantido de tomar a vacina. Solicito que a secretaria se pronuncie o mais breve possível aguardando essa nova marcação.

Pr. Alcides (PP): Quero informar que estava agendada uma pedalada rosa dia 19 de outubro e foi transferida para o dia 28 às 19h30 saindo da praça da Bíblia. Sobre a questão da devolução do duodécimo a gente tem vivido isso em gestões anteriores quando fora devolvido e direcionado. Há uma comunhão plena de todos os vereadores sobre a possibilidade que façamos antes do aniversário da cidade. No dia da devolução todos os 17 vereadores serão convidados.

Com Ascom/Câmara Municipal Sete Lagoas