Corpo de pastor que prometeu ressuscitar em três dias é enterrado em Goiás

Huber Carlos Rodrigues havia escrito uma carta em que prometia milagre de voltar à vida; Funerária chegou a aguardar prazo dado pelo religioso em respeito à família, mas liberou corpo para sepultamento

A funerária responsável pelo preparo do corpo chegou a esperar o prazo dado pelo religioso, em respeito à família. Às 23h30min do terceiro dia, momento informado pelo pastor para o acontecimento do milagre, ele permanecia morto. A empresa liberou, então, o caixão para sepultamento. Um canal de TV da cidade acompanhava a movimentação no local.

Naquela hora, uma multidão aguardava do lado de fora da funerária, esperando pela ressurreição que não ocorreu. Pessoas chegaram a se deslocar ao cemitério responsável pelo enterro, aguardando a chegada do carro fúnebre.