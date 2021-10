Urgente: PM identifica placa e condutor da motocicleta utilizada no homicídio em Paraopeba

Na segunda-feira, 25, por volta das 15 h a Polícia Miliutar foi acionada para atender crime de homicídio ocorrido no bairro Dom Cirilo, em Paraopeba. Ao chegar no local , os militares já depararam com o corpo de C.A.X, de 30 anos já caído ao solo sem vida, com algumas perfurações de arma de fogo pelo corpo.

Segundo informações de testemunhas, estavam em frente a empresa no horário de intervalo , momento que chegou uma motocicleta com dois ocupantes e que um deles , aproximou se da vitima fatal pronunciou alguns dizeres e realizou os disparos . Além da vítima fatal, uma testemunha foi atingida nas costas sendo socorrida ao Hospital. A perícia compareceu ao local, onde foi realizado os trabalhos de praxe e remoção do Corpo para o IML.

Durante as diligências , a Polícia Militar conseguiu identificar a placa da motocicleta utilizada no crime e seu condutor. A PM ainda segue em diligências, para efetuar a prisão dos envolvidos .

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM