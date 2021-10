Devido à chuvarada, Festival Craques da Bola Kaiser adia edição de Ouro Preto

Devido às fortes chuvas que atingiram a região de Ouro Preto nos últimos dias, causando grandes transtornos a moradores, a organização do Festival Craques da Bola Kaiser, por meio de sua assessoria de imprensa, comunicou o adiamento do evento esportivo que aconteceria nos dias 06 e 07 e de novembro deste ano.

A decisão vem em respeito às mais de 25 famílias desalojadas em Amarantina, além de estragos nos distritos de Santo Antônio do Leite, Antônio Pereira e Miguel Burnier, e claro, sendo esse período época de constantes chuvas, em cuidado aos atletas que, em jogos realizados em campos alagados, correm riscos de lesões.

Ainda de acordo com a assessoria, uma nova data será remarcada entre a comissão organizadora do festival e a Prefeitura de Ouro Preto.

Esta seria a 25ª edição do Festival Craques da Bola Kaiser, a maior festa do futebol amador de Minas Gerais, e a segunda pós retomada das atividades presenciais. Nos dias 16 e 17 de outubro, Ponte Nova sediou o evento, comprovando a credibilidade do festival que, seguindo todas as recomendações sanitárias orientadas pelo plano Minas Consciente, recebeu 20 equipes de vários cantos do Estado, torcidas que representaram muito bem seus clubes do coração, e uma estreia que emocionou a todos os presentes: o primeiro jogo de futebol feminino do festival, disputado entre Paraíso Esporte Clube e Pontenovense Futebol Clube.

Assim que possível, a nova data da edição 25 será divulgada.