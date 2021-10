Artilheiro do América-MG, Ademir destaca boa fase em campanha na Série A: “Feliz de contribuir”

Atacante fez o primeiro gol da vitória de 2×0 contra o Santos, no último sábado, e frisou a importância do técnico Marquinhos Santos para o resultado positivo

Foi com uma paradinha no momento de converter o pênalti que Ademir abriu o placar que deu a vitória para o América-MG na partida contra o Santos, pelo Brasileiro. O estilo do camisa 10 ao marcar o gol demonstra a boa fase que vive no Coelho.