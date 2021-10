Subcomitês promovem webinário sobre importância da região do Carste

A possível instalação de uma fábrica de cerveja no município de Pedro Leopoldo, na sub-bacia do Ribeirão da Mata, em plena Área de Proteção Ambiental Federal Carste de Lagoa Santa, tem sido motivo de preocupação por pesquisadores, ambientalistas e estudiosos.

Em meio a esse contexto, os Subcomitês Ribeirão da Mata e Carste, vinculados ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), irão promover, na próxima terça-feira (26), às 18h30, o webinário ‘Região do Carste, Conhecer, Cuidar e Desenvolver Sustentavelmente com Responsabilidade’. O objetivo é alertar, sensibilizar, informar e dialogar com a população e gestores sobre a importância da preservação deste patrimônio, cuja maior parte foi incluída como área úmida de importância internacional, denominada Sítio RAMSAR Lund Warming.

Programação: ABERTURA Vídeo da Bacia do Ribeirão da Mata Rogério Tavares de Oliveira

Conselheiro dos Subcomitês Ribeirão da Mata e Carste Formação da mesa Poliana Valgas

Presidenta do CBH Rio das Velhas Antônio Calazans Reis Miranda

Chefe APA Carste de Lagoa Santa Rodrigo Ribas

Superintendente de Projetos Prioritários – SEMAD Eloisa Helena Carvalho de Freitas Pereira

Prefeita do município de Pedro Leopoldo Moderador: Rogério Tavares de Oliveira PALESTRAS: Estudo de análise de influências dos usos de recursos hídricos sobre as vazões disponíveis em regiões da Bacia do Rio das Velhas/ Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Mata Palestrante: Heider Marcos Lemos da Silva Importância hídrica e biológica da região do Sítio Ramsar Palestrante: José Eugênio Côrtes Figueira Destruição do patrimônio arqueológico por megaempreendimentos na APA Carste de Lagoa Santa Palestrante: Alenice Baeta Observatório Espeleológico – Desafios e Oportunidades de Empreender no Carste. Palestrante: Fred Lott Abertura para perguntas Mediadora: Márcia Adriane Lopes Encerramento: Momento cultural com Gislene Ribeiro e Guardiões da Reciclagem.

Assessoria de Imprensa do CBH Rio das Velhas