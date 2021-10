Caixa obtém a melhor nota em índice de Governança e Gestão Pública entre as estatais em 2021

Na classificação geral de avaliação realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), banco alcançou a terceira maior nota, subindo 36 posições na comparação com 2018

A CAIXA obteve a melhor nota em Índice de Governança e Gestão Pública (IGG) entre as instituições financeiras estatais avaliadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Neste ano, 378 organizações participaram da avaliação, e o banco alcançou a terceira maior nota na classificação geral, subindo 36 posições em comparação a 2018.

O resultado atual deve-se à mudança de posicionamento estratégico do banco, que tem como base a busca pela rentabilidade das operações, com foco na valorização da sociedade brasileira, melhores práticas de governança e integridade, fortalecendo a realização de negócios com os devidos controles.

Em 2017, o banco obteve pontuação de 65%, alcançando a 29ª posição. No ano seguinte, ficou em 39º lugar. Nos anos de 2019 e 2020, a apuração não foi realizada pelo órgão.

Este é o melhor resultado da CAIXA desde que o índice começou a ser apurado.

*Obs: a presente classificação da CAIXA frente às demais organizações avaliadas se deu pela comparação

das notas auferidas no IGG, não se configurando em ranking oficial do TCU.

O TCU avalia o nível de aplicabilidade da governança e da gestão pública às organizações, tendo como objeto de avaliação a gestão de:

Contratações

Controle

Estratégia

Liderança

Orçamento

Pessoas

Tecnologia e Segurança de Informação

Assessoria de Imprensa da CAIXA