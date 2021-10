Procon Municipal orienta consumidores sobre compras na Black Friday 2021

A Black Friday será no dia 26 de novembro prometendo ser o dia mais esperado do ano para o consumidor brasileiro

Uma das datas mais aguardadas do ano por consumidores e também pelo comércio é a Black Friday, que em 2021 será no dia 26 de novembro. Porém, comprar na Black Friday pode ser a realização de um sonho ou o início de um pesadelo, especialmente se o consumidor não estiver seguro do que vai comprar, de quem vai comprar, a forma de pagamento, data de entrega e se realmente a oferta se trata de uma promoção ou se ele estará pagando “a metade do dobro” do preço. Portanto, muita atenção na hora da compra. Por isso, é importante seguir algumas regras para realizar uma compra consciente, justa e sem dores de cabeça.

Assim, o Procon Municipal de Sete Lagoas lista 15 dicas de ouro para uma compra consciente:

1. Compre somente o necessário, nunca compre por impulso ou porque o preço está muito atrativo;

2. Na compra de um produto, não se apegue a marcas, a qualidade do produto é uma obrigação de mercado;

3. Pesquise o produto escolhido, suas características, preço, qualidade, durabilidade, se possui assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega, cuidado para não comprar “gato por lebre”;

4. “Cuidado para não pagar a metade do dobro do preço!” Ao decidir qual produto irá comprar, pesquise o preço médio de mercado com antecedência, certifique-se de que, realmente o preço se trata de uma promoção real e não de um desconto ilusório;

5. Verifique e pesquise se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas diversas plataformas de reclamação;

6. Não se aventure a comprar em sites internacionais, o barato pode sair caro, inclusive, é preciso considerar os prazos de entrega e que, os produtos importados poderão ser tributados ao entrar no território nacional;

7. Nas compras virtuais, considere os fornecedores mais conhecidos, mas, pesquise sua procedência e seu histórico, verifique se o mesmo possui um CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria;

8. As compras realizadas fora da loja física, ou seja, pela internet, pelo telefone, de porta em porta e por reembolso postal, podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da data da compra ou da entrega do produto;

9. Desconfie e jamais se iluda com preços extremamente menores que a média de preço daquele produto no mercado;

10. Não clique em ofertas por e-mail ou WhatsApp, pode ser um golpe, escolha comprar somente por sites oficiais e devidamente identificados;

11. Evite comprar se o pagamento pelo produto for ofertado somente através de débito, Pix ou depósito bancário, isto pode significar indícios de fraude;

12. Na dúvida entre em contato com o fornecedor através de sites oficiais para obter maiores esclarecimentos e confirmar a oferta, certifique-se do preço exato do produto para concluir a compra;

13. Planeje sua compra e os gastos, considerando que, as compras por impulso e desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo e risco de endividamento;

14. Compras realizadas presencialmente em lojas físicas não poderão ser canceladas, salvo os casos excepcionais, portanto, evite transtornos, confira o tamanho do produto, cor e qualidade antes de concluir a compra;

15. Ao comprar em uma loja física, verifique se existe a possibilidade de troca do produto, confirme as regras antecipadamente com o responsável pelo estabelecimento e por escrito, o combinado não sai caro;

Boas compras e seja um consumidor consciente! Dúvidas e denúncias no Procon Municipal: (31) 3772-5140. Endereço: R. Aracajú, 42 – Canaã, Sete Lagoas.