Copa Cortez será decidida no próximo domingo

O final de semana foi de muita festa e confraternização para os participantes da Copa Cortez, em sua 4ª edição. A Copa das famílias, como ficou conhecida a competição, vem se notabilizando como um torneio muito organizado, de bom futebol, alegria, irreverência e amizade entre atletas, comissões técnicas, patrocinadores, amigos e familiares.

Nesta edição o torneio está sendo realizado no Sítio Tamanho do A, no bairro Tamanduá, em Sete Lagoas. Com boa presença de público e ótimos jogos, foram definidos os finalistas de 2021.

Na primeira semifinal o Róbston Imóveis derrotou o Razena por 6 x 4, num jogo muito disputado, cheio de alternâncias e emoção. Dentre os destaques da equipe vencedora, o meia Ivan foi quem mais fez a diferença, fazendo gols, armando jogadas, orientando o posicionamento dos companheiros e fazendo a diferença dentro de campo. O time do zagueiro Robão, que saiu de campo lesionado, com um problema no tornozelo, tenta conquistar o título pela segunda vez.

Na segunda partida, o clássico entre Torneamento Cortez e Gelak também mostrou muito equilíbrio e grande disciplina tática entre os atletas, que marcaram demais, reduziram os espaços e as chances de finalizações da equipe adversária. Aproveitando raras oportunidades, o Torneamento Cortez construiu uma dura vitória por 2 x 0, com destaques para o zagueiro Cláudio Maia e o ala César Vilaça e carimbou o passaporte para mais uma decisão. O time alvi celeste é mais um que busca o bicampeonato da Copa Cortez.

As equipes que já levantaram a tação da Copa Cortez foram as seguintes:

2017 – Torneamento Cortez

2018 – Razena

2019 – Róbston Imóveis

2020 – Campeonato suspenso em função da pandemia de Covid-19.

A programação para os confrontos finais, no próximo domingo, ficou assim:

08:15 – Razena X Gelak – Decisão do terceiro lugar

09:15 – Futebol feminino

09:45 –Torneamento Cortez x Róbston Imóveis – Decisão do título

Como de costume, após os jogos, acontece a tradicional confraternização entre os atletas, seus familiares e convidados, com shows sertanejos, mpb e muita animação. Para o próximo domingo, por ocasião da final, não será diferente. Há uma série de atrações previstas para o fechamento da competição de futebol society mais charmosa de Sete Lagoas e região.