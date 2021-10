Educação capacita vigias de escolas públicas municipais em parceria com o Sindsel

Depois de prover cursos de capacitação para cantineiras, pedagogas, professores e gestores, agora chegou a vez dos vigias de escolas públicas municipais. Assim, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, deu início no último sábado, 23, ao curso de capacitação de vigias, em parceria com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SindSel) e com o Instituto Educacional Águia. A capacitação conta com mais de cem participantes, divididos em duas turmas (manhã e tarde), e ocorre no prédio da Secretaria.

De acordo com o secretário adjunto de Educação, Renato Gomes, o curso faz parte de um projeto de capacitação e valorização de todos os servidores da pasta. “Estamos proporcionando a todos os funcionários a formação em serviço. Esse curso, especificamente, foi uma solicitação do Sindsel para que esses vigias estejam mais preparados para fazer a segurança do patrimônio público, que são as nossas escolas. Desejo sucesso a cada um desses profissionais tão dedicados”, comentou.

Para o instrutor do curso e presidente do Instituto Educacional Águia, Júnio Nunes de Andrade, trata-se de uma capacitação não apenas profissional, mas também para a vida. “Ao longo de sete sábados teremos disciplinas como inteligência emocional, direção escolar, atribuições da segurança, normas e procedimentos, segurança pública e estratégias de segurança em escolas, entre outras. É um curso divisor de águas. Conhecimento ninguém tira da gente”, afirmou.

O vice-presidente do Sindsel, Wagniton Antoniel Alves, agradeceu a atual gestão por entender a necessidade da capacitação. “Era para ter sido feita essa capacitação desde 2006. Durante todo esse tempo, tentamos junto às gestões passadas e não tínhamos conseguido. Mas com a Roselene na Secretaria de Educação e com o prefeito Duílio de Castro, conseguimos. Quando não se capacita o funcionário, não se pode cobrar. Agora, aumenta também a responsabilidade dos vigias na sua função de zelar pelo patrimônio público. Agradeço também à Cida e à Alexandrina, da Gestão Educacional, por terem apoiado essa iniciativa”. A capacitação, que começou no último sábado, vai até o dia 11 de dezembro, completando 180 horas no total.