Prefeitura apoia ação solidária Pedalada Rosa contra câncer de mama reagendada para 28 de outubro

Nesta quinta-feira, 28, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans – apoia o Pedalada Rosa, evento ciclístico organizado pelo grupo de ciclistas “Sem Destino MTB” e Starbike Bicicletaria. A ação, inicialmente marcada para a última terça-feira, 19, teve que ser reagendada em função das fortes chuvas que caíram no dia.

A Pedalada Rosa é uma ação sem fins lucrativos, que terá arrecadação de leite e café para o Centro de Oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças. Além disso, o evento conta com a participação de vários parceiros que se engajaram para fazer a diferença nessa ação doando brindes que serão sorteados ao final do trajeto ciclístico. “Fique ligado para as alterações desse evento e venha conosco participar dessa importante pedalada, que tem como objetivo valorizar esse relevante tema de saúde pública que é a Campanha Mundial Outubro Rosa e conscientizar da importância dos cuidados como o autoexame e o diagnóstico precoce do câncer de mama”, pede a coordenadora do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans, Daniela Maia.

A Pedalada Rosa tem horário previsto de saída às 19h30 com concentração na Praça da Feirinha a partir das 19h. “Pedimos aos ciclistas que estejam munidos de máscaras de proteção individual, lanternas noturnas, capacetes, luvas e obedeçam ao protocolo de distanciamento e regras de sinalização. Contamos que todos sigam essas orientações para a segurança e bom andamento do passeio ciclístico. Apoiamos esse evento que certamente será um marco para o ciclismo setelagoano”, reforça o secretário da Seltrans, Wagner Oliveira.

Leve sua garrafinha com água, muita animação, enfeite sua bike com balões e fitas rosas. Traga sua família e participe da Pedalada Rosa.