Faltam 10! América-MG próximo de conquistar permanência inédita na Série A

Clube mineiro tem 35 pontos e está na nona posição; segundo matemáticos, para ficar na elite, time precisa somar mais de 42 pontos

A principal meta do América-MG para esta temporada do Campeonato Brasileiro é permanecer na Série A, e o time está perto disso. Faltando dez rodadas para o fim do Brasileirão, o Coelho tem 35 pontos e está na nona posição. Para permanecer na Série A, segundos os matemáticos, o clube precisa somar mais de 42 pontos.

De acordo com o departamento de matemática da UFMG, o Coelho tem apenas 4,4% de chances de rebaixamento. Em contrapartida, o time comandado por Marquinhos Santos tem 58,9% de garantir uma vaga inédita na Sul-Americana.

O América tem confrontos diretos no restante do campeonato, além do duelo contra o líder Atlético-MG e partidas contra times que precisam pontuar para se livrar do rebaixamento. Porém, dos três confrontos diretos que estão no caminho do América, dois serão disputados no Independência.

Dentre eles, estão as partidas contra o Atlético-GO, Ceará e São Paulo. O duelo contra o Atlético-GO é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e será em solo mineiro. O jogo contra o Ceará será na penúltima rodada, em Fortaleza – é o único confronto direto do América-MG fora de casa. O último confronto direto do América será na última rodada, contra o São Paulo, no Independência. O tricolor paulista, durante sua campanha, tentou se distanciar das últimas posições do Campeonato Brasileiro e ficou próximo do time mineiro na tabela. Nesse momento, as duas equipes disputam as últimas vagas para a zona de classificação da Copa Sul-Americana.

Na próxima rodada, o América irá encontrar o Fortaleza no Independência. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda precisa da vitória para se manter entre os quatro primeiros e ir diretamente para a Copa Libertadores.

Em seguida, na 30ª rodada, o América tem o clássico contra o Atlético-MG no Mineirão. Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético vai em busca dos três pontos para se distanciar ainda mais do segundo colocado, o Flamengo.

Outro confronto difícil será contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, na 36ª rodada. O time de Bragança Paulista, assim como o Fortaleza, também tenta assegurar sua vaga na Copa Libertadores e, com a concorrência acirrada na parte de cima da tabela, é importante que o clube conquiste os três pontos.

América-MG ainda tem cinco jogos a serem disputados no Independência, além do clássico contra o Atlético-MG no Mineirão. — Foto: Mourão Panda

Mais uma partida fora de casa será contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Apesar de não disputar as primeiras posições na classificação, o tricolor carioca tenta se firmar nas posições que garantem a ida à Copa Sul-Americana e, quem sabe, tentar uma classificação à Libertadores.

Já na parte de baixo da tabela, o América enfrenta o Sport, em Recife, na 31ª rodada. Também enfrenta Grêmio e Chapecoense em casa, nas rodadas 32 e 35 respectivamente.

Além disso, a partida contra o Grêmio marcará o encontro entre o elenco americano e o ex-técnico Vagner Mancini, que deixou o Coelho no meio da temporada para assumir o tricolor gaúcho. Mancini, que conhece bem a equipe que dirigiu em grande parte do Campeonato, obrigará Marquinhos Santos a construir uma estratégia diferente para enfrentar o time gremista.

Fonte:ge.globo.com