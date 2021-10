Via 040 divulga cronograma semanal de obras e serviços no período de 25 a 29 de outubro na BR 040

Em continuidade ao trabalho semanal de manutenção da rodovia BR-040, a Via 040 está atuando em diversos pontos da rodovia. A seguir, a relação de intervenções nas faixas de rolamento, atividades que demandam maior atenção do motorista pela possibilidade de retenções no trecho.

No trecho do Entorno do DF e na Região Metropolitana de Belo Horizonte as obras com alteração de tráfego (estreitamento) são executadas entre 21h e 5h. Demais serviços e trechos as atividades são executadas entre 7h e 17h.

Melhoria de asfalto

Capim Branco (MG), km 489; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 606; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 612; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Conselheiro Lafaiete (MG), km 627; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Esmeraldas (MG), km 499; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Esmeraldas (MG), km 502; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Juiz de Fora (MG), km 765; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Luziânia (GO), km 14; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Luziânia (GO), km 18; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Ouro Preto (MG), km 605; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Santos Dumont (MG), km 749; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Santos Dumont (MG), km 751; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 460; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 480; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Melhoria de sinalização (pintura de faixas)

Caetanópolis (MG), km 456; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Contagem (MG), km 524; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Contagem (MG), km 525; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Contagem (MG), km 526; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Contagem (MG), km 527; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Contagem (MG), km 528; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Contagem (MG), km 529; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Contagem (MG), km 530; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Contagem (MG), km 531; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Cristalina (GO), km 115; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Cristalina (GO), km 120; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Cristalina (GO), km 71; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Ewbank da Câmara (MG), km 758; Sentido: nos dois sentidos; Local: acesso; Alteração: estreitamento

Felixlândia (MG), km 362; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Itabirito (MG), km 591; Sentido: nos dois sentidos; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Juiz de Fora (MG), km 770; Sentido: nos dois sentidos; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Juiz de Fora (MG), km 771; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Luziânia (GO), km 51; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Ouro Preto (MG), km 599; Sentido: nos dois sentidos; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Ouro Preto (MG), km 600; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Santos Dumont (MG), km 747; Sentido: nos dois sentidos; Local: acesso; Alteração: estreitamento

Santos Dumont (MG), km 749; Sentido: nos dois sentidos; Local: acesso; Alteração: estreitamento

Três Marias (MG), km 285; Sentido: nos dois sentidos; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Melhoria de sinalização (placas)

Congonhas (MG), km 612; Sentido: nos dois sentidos; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Contagem (MG), km 527; Sentido: nos dois sentidos; Local: pista marginal; Alteração: estreitamento

Contagem (MG), km 531; Sentido: DF > RJ; Local: pista marginal; Alteração: estreitamento

Nova Lima (MG), km 563; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Poda/corte de árvore

João Pinheiro (MG), km 140; Sentido: nos dois sentidos; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

João Pinheiro (MG), km 178; Sentido: DF > RJ; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

João Pinheiro (MG), km 193; Sentido: RJ > DF; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

Ouro Preto (MG), km 595; Sentido: DF > RJ; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

Paracatu (MG), km 69; Sentido: RJ > DF; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

Paracatu (MG), km 77; Sentido: nos dois sentidos; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

Santos Dumont (MG), km 750; Sentido: DF > RJ; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

Melhoria de drenagem

Anel Rodoviário de BH (MG), km 534; Sentido: RJ > DF; Local: pista marginal; Alteração: estreitamento

Nova Lima (MG), km 555; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / trevo; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 462; Sentido: RJ > DF; Local: pista marginal; Alteração: estreitamento

Três Marias (MG), km 32

A programação completa, incluindo outras atividades, pode ser acessada na página da concessionária. Condições de tráfego na via 24h pelo Twitter: @via040. Os locais são sinalizados e o motorista deve reduzir a velocidade para contribuir com a segurança do trânsito.

Assessoria de Imprensa/Via 040