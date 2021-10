Em Pedro Leopoldo, PM prende suspeito e apreende drogas e arma de fogo

Nesta sexta-feira (22), a Polícia Militar recebeu denúncias através do Disque Denúncia 181 de que um jovem estava traficando drogas no bairro Teotônio Batista de Freitas em Pedro Leopoldo.

Chegando ao local da denúncia, os policiais avistaram o homem com as características relatadas e logo realizaram a sua abordagem. Com o suspeito foram localizados 01 bucha de maconha e R$220,00 reais em dinheiro. Diante do flagrante, os militares se deslocaram até a residência do autor e localizaram um revólver de calibre 38 e 6 munições do mesmo calibre, além da arma de fogo também foram localizados 10 porções de maconha e R$210,00 reais em dinheiro.

Durante as buscas, outra denúncia foi recebida pelos policiais militares que informavam haver mais drogas escondidas em uma casa abandonada pertencente ao suspeito. Nesse momento, os policiais solicitaram o apoio da Guarda Civil de Pedro Leopoldo que se dirigiram ao local com o cão farejador que localizou mais 20 porções de maconha, 17 pedras e 01 porção de crack.

O suspeito foi preso pelo crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação da 11ª Cia PM Ind