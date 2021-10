Passando a Limpo: presidente Sebastião Luiz fala da renovação do Clube Náutico de Sete Lagoas

A pandemia de Covid-19 afetou todo o mundo – e não poderia ser menos com os clubes. O presidente do Clube Náutico de Sete Lagoas Sebastião Luiz relatou ao Passando a Limpo desta sexta-feira (22) o que já foi realizado em sua gestão do clube, que promoveu uma renovação em toda sua estrutura.

“Foi um trabalho difícil, tínhamos 3200 sócios pagando, e com a pandemia passamos a ter apenas 1500 no máximo. Trabalhamos sempre com o pé no chão, porque o clube não para. Eu digo que sempre que assumimos só pegamos rabo de foguete” conta o presidente, que relatou os problemas que aconteceram também antes da pandemia, como as chuvas que avariou equipamentos do clube.

Sebastião Luiz comentou das reformas para acessibilidade que estão sendo realizadas no Clube Náutico por determinação do Ministério Público. Agora, o clube tem diversos equipamentos que permitem pessoas com locomoção dificultada podem ter acesso às dependências.

Além disso, o mandatário do Náutico comenta que, com a crise econômica, o clube precisa fazer fluxo de caixa e por isso vendeu 400 novas cotas. “E eu fui muito criticado por isso, porque falaram que eu vendi cota barato para encher o clube. Mas o custo de manutenção do Náutico é muito alto. Precisamos de fazer mais coisas, como as cortinas do salão nobre, nossa cozinha é uma vergonha, os vestiários também…”, afirma Sebastião, que a diretoria tem criado atrativos aos associados.

O presidente listou as inúmeras obras de sua gestão: pintura de muro externo do Náutico, reforma dos refletores externos, construção de refeitórios para os funcionários; pisos táteis em todo o clube e as obras de acessibilidade; troca do telhado da academia, instalação de câmara fria; troca do gramado dos campos, dentre outros. O Náutico terá, nos próximos meses mais quadras de esportes, de beach tennis e de squash.

Sebastião disse que ainda não pensa nas eleições dentro do clube, a ser realizado em março de 2021, mas, que poderá lançar sua candidatura.

“O sócio está voltando. O clube está bonito”

O presidente comenta que, agora com o arrefecimento da pandemia de coronavírus, o sócio está retornando ao Náutico – em 2019, o clube tinha 3500 sócios ativos; neste ano a quantidade de associados está em 3000, retornando a patamar anterior antes da crise.

Réveillon no Clube Náutico

Agora com os índices de contaminação baixo (e a cobertura de vacinados alta), Sebastião garantiu que o clube fará a tradicional festa de réveillon, que este ano será no salão nobre – por motivos meteorológicos. “Eu queria fazer até no pátio, fazer mais diferenciado, mas como chove bastante nesta época, é melhor fazer no salão nobre”, afirma. Até o momento, a capacidade máxima do evento no local é de 50% da lotação máxima, o que dariam 500 pessoas sentadas.