Grupo de turistas catarinenses visita Sete Lagoas e se encanta com Serra de Santa Helena

Sete Lagoas mostra mais uma vez sua vocação para o turismo. Nesta terça-feira, 19, um grupo de cerca de 40 turistas de Santa Catarina passou o dia conhecendo a cidade e seus principais pontos turísticos. Provenientes de cidades catarinenses como Joinville, São Francisco, Indaial e Schoreder, os turistas seguiam de Belo Horizonte com destino à Cordisburgo, onde conheceriam a Gruta do Maquiné e o Museu Casa Guimarães Rosa.

Por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, do gabinete do vice-prefeito Dr. Euro Andrade e das agências Lourdinha Turismo, de Sete Lagoas, e Ouro Azul, de Belo Horizonte (receptivos que integram o Programa Minas Recebe), através de parceria com a Comissão Zeladora da Capela de Santa Helena, a Expresso Setelagoano e a Guarda Municipal, os turistas aceitaram estender a viagem e passar um dia na cidade dos lagos encantados.

Em Sete Lagoas, o grupo embarcou em um ônibus da Setelagoano, na Praça da Feirinha, e seguiu para a Serra Santa Helena, onde conheceram a Capela de Santa Helena e admiraram o visual da cidade. “Foi um grupo muito especial. Tivemos a grande satisfação de receber estes catarinenses que já nos deixam saudades. Apesar da intensa chuva, eles se encantaram com Sete Lagoas e com a Serra, prometendo voltar em outra oportunidade”, afirmou Maria de Lourdes, da Lourdinha Turismo.

O vice-prefeito Dr. Euro Andrade, grande incentivador do turismo na cidade, fez questão de agradecer parabenizar a parceria entre o Município e as agências. “O grupo de Santa Catarina ficou extremamente satisfeito com a visita. Agradeço ao secretário adjunto de Turismo Mauro Luiz de Oliveira e à Lourdinha Turismo, que uniram forças e fazem de tudo para alavancar o nosso turismo, mesmo em tempos tão difíceis. Estamos focados em revitalizar nossas praças, parques e pontos turísticos para que possamos receber cada vez mais turistas”, afirmou.