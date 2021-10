Atualização: Sindicato suspende a greve dos tanqueiros em Minas; categoria ainda aguarda resposta do governo

O Sindicado das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas (Sindtanque) anunciou, na tarde desta sexta-feira (22), a suspensão da greve da categoria iniciada nessa quinta (21). A informação foi confirmada pelo presidente do Sindtanque-MG, Irani Gomes.

Em vídeo, ele declarou que as distribuidoras e transportadoras de combustíveis no Estado se sensibilizaram e resolveram pela interrupção.

A manifestação da categoria desencadeou corrida aos postos de combustíveis e transtornos para motoristas, em função da ameça de desabastecimento.

No vídeo, o representante dos tanqueiros declarou também que a entidade ainda aguarda uma posição do governo do Estado, em relação às alíquotas dos combustíveis.

O Hoje em Dia entrou em contato com o governo de Minas mas ainda não obteve retorno

Fonte: Hoje em Dia