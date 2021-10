Boletim Covid: Prefeitura bate recorde de vacinação na semana com média de 3.369 doses/dia

Cronogramas de 2ª dose da Astrazeneca e da Pfizer são divulgados; 50% da população já recebeu 2ª dose ou dose única

Sem mortes confirmadas por Covid desde o dia 3 de outubro, Sete Lagoas tem hoje 23.526 contaminações com a confirmação de mais cinco casos nas últimas 24 horas: duas mulheres e três homens, e 611 óbitos desde o início da pandemia. São 58 pessoas com síndrome gripal inespecífica sendo monitoradas (21,6% a menos em relação a ontem), 24 delas em isolamento domiciliar, e 7.486 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Um paciente da cidade com resultado positivo segue internado, 49.526 testes deram resultado negativo até o momento e 22.890 pessoas estão recuperadas.

Hospitalizados

São dois pacientes em UTI (um de Sete Lagoas e um de Abaeté) e dois em enfermaria (ambos de Sete Lagoas). Dos quatro internados hoje, dois tiveram resultado positivo, um teve resultado negativo e um aguarda resultado de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são dois internados, ambos em enfermaria. No Hospital Municipal há apenas uma internação, em UTI, assim como na Unimed. Não há pacientes internados na UPA. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid, tanto SUS quanto particular, caiu novamente para 9,5%, enquanto somente leitos do SUS também reduziu para apenas 5%.

Vacinação

Com a chegada de mais doses da Pfizer esta semana, a Secretaria Municipal de Saúde criou uma grande força-tarefa com o objetivo de vacinar o maior número possível de cidadãos contra a Covid-19, tanto com a 1ª dose de adolescentes e pessoas que ainda não haviam se vacinado quanto 2ª dose antecipada para vários grupos e a 3ª dose em idosos e profissionais de saúde.

Assim, mais equipes e pontos de vacinação foram abertos simultaneamente para atender à grande demanda. Na segunda-feira, 18, foram aplicadas 1.796 doses (D1: 09 / D2: 1.782 / D3: 05). Na terça, 19, foram 2.242 doses (D1: 03 / D2: 1.298 / D3: 941). Na quarta, 20, foram 5.441 doses (D1: 3.180 / D2: 1.547 / D3: 714) e, na quinta, 21, 3.997 aplicações (D1: 3.385 / D2: 227 / D3: 385). No total, em quatro dias foram 13.476 doses aplicadas, uma média de 3.369 doses por dia, com o recorde sendo batido na quarta, com 5.441 aplicações. Até então, o recorde havia sido o dia 17 de junho, quando 4.905 doses foram aplicadas em um só dia.

Novos cronogramas

Hoje a Prefeitura aplicou a 2ª dose da Pfizer para quem tomou a 1ª dose até 31 de agosto, a 3ª dose os idosos a partir de 70 anos de idade e também a 2ª dose da Pfizer para industriários que tomaram a 1ª dose até 12 de agosto. Na segunda e terça, dias 25 e 26, recebem a 2ª dose da Astrazeneca as pessoas que tomaram a 1ª dose até 22 de julho, de 09h às 16h, na Casa da Cultura – Av. Getúlio Vargas, 91, Centro (a pé) e na Faculdade Una – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé). Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF. Ainda na terça, 26, de 09h às 16h, se vacinam com a 2ª dose da Astrazeneca os industriários que tomaram a 1ª dose até o dia 22 de julho, na ACI Sete Lagoas – R. Nicola Lanza, 140, Centro. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

Já a 2ª dose da Coronavac será aplicada de segunda a quarta, dias 25, 26 e 27 de outubro, de 09h às 16h, em quem recebeu a 1ª dose até o dia 30 de setembro, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; nas UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e nos ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Eldorado, Barreiro e Alvorada. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose – Coronavac, cartão SUS ou CPF. Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 180.898 pessoas (74,8% da população). A 2ª dose foi aplicada em 115.329 pessoas, a 3ª dose em 5.350 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose e dose única, 50% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus