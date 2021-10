CCZ participa de evento do Dia da Família em Sete Lagoas com Feira de Adoção de cães e gatos

Em parceria com o Rotaract (Club Rei do Mato), a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) – vai participar de um evento em comemoração ao Dia da Família. Várias atrações estão sendo preparadas na Praça Martiniano Carvalho (Praça do Canaã), neste sábado, 23, de 09h às 13h.

O CCZ estará com uma feira de adoção de cães e gatos e os interessados deverão estar atentos aos seguintes critérios:

– Ter mais de 21 anos;

– Apresentar documento de identificação com foto;

– Apresentar comprovante de residência;

– Passar pela entrevista para adoção;

– Preencher e assinar o Termo de Adoção, com orientações e cuidados a serem assumidos pelo novo tutor.

Além da feira de adoção, o evento terá outras atrações como multivacinação infantil, teatro para toda a família, brinquedos e brincadeiras pedagógicas, espaço da saúde, atendimento jurídico, contábil e cuidados com o meio ambiente. “Será uma ótima oportunidade de conhecer, se encantar e escolher o seu novo melhor amigo”, afirma a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.

Segundo a coordenadora, todos os animais estão em perfeito estado de saúde. “Antes de serem levados para adoção, os animais são devidamente castrados, vacinados (Múltipla Nacional e Antirrábica), vermifugados e testados negativo para leishimaniose. Os filhotes também têm a castração garantida pelo CCZ quando completarem 6 meses de idade”, afirma.