Em Sete Lagoas, PM apreende grande quantidade de drogas no Santa Luzia

Na noite de quinta – feira (21), durante realização de operação policial no Bairro Santa Luzia, a Polícia Militar recebeu informações de que havia um cidadão ocultando drogas ilícitas num lote vago .

De posse das informações, os militares ao verificar a situação , visualizou o cidadão F.A.B.S.M, 64 anos, sobrepondo pedras de construção civil no local , sendo que o mesmo ao perceber a presença da polícia, tentou ludibriar os policiais dizendo que estava no local para defecar .

Ao realizar busca sob as pedras, a Cadela Anja localizou um invólucro plástico com 200 pedras semelhante ao crack, já prontas para serem comercializadas e a quantia de RS 20, 00 ( vinte reais ) em dinheiro .

O suspeito do crime de trafico de drogas juntamente com material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

