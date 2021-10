PM apreende escopeta calibre 32 de fabricação artesanal em Sete Lagoas

Na noite de quinta – feira (21), por volta das 19 horas , durante patrulhamento preventivo no Bairro Itapuã, após os militares receberem informações que cidadão estaria em atitude suspeita.

De posse de informações e características, os militares efetuaram a abordagem ao menor Y.G.D, 17 anos , morador da cidade de Matozinhos, o qual fora encontrado com o mesmo , um aparelho celular com queixa de furto / roubo.

Durante diligências policiais num imóvel abandonado o qual o menor estava frequentando , foi localizada uma Escopeta cal.12 de fabricação artesanal, um coldre de arma de fogo, um colete balístico e uma porção esverdeada de substância semelhante à maconha .

Como não foi encontrado nenhum representante legal do menor , o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência policial , sendo que o menor juntamente com o material apreendido e recuperado foram entregues na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis .

Agência Local de Comunicação 25 BPM