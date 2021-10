Minas começa a pagar auxílio emergencial para grupo não prioritário nesta sexta-feira

O pagamento da parcela única de R$600 do Auxílio Emergencial Mineiro começa nesta sexta-feira (22). O calendário é de acordo com o mês de nascimento. E as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro e inscritas no CadÚnico até o dia 22 de maio, já podem sacar o benefício.

O repasse acontecerá até o dia 29 de outubro. Para se ter direito ao auxílio, os interessados devem acessar este site e informar o CPF ou Número de Inscrição Social (NIS), que pode ser consultado no Cartão Cidadão, no Cartão do Programa Família ou neste endereço. Clique aqui e veja o “tire-dúvidas” sobre o auxílio.

Nesta quinta-feira (21), terminou o prazo para o pagamento do benefício para o grupo prioritário, que enquadra as pessoas que não recebem o Bolsa Família e os núcleos familiares formados por mães solteiras.

Veja o calendário do grupo não-prioritário

Janeiro e fevereiro: 22/10

Março e abril: 25/10

Maio e junho: 26/10

Julho e agosto: 27/10

Setembro e outubro: 28/10

Novembro e dezembro: 29/10

Fonte: Hoje em Dia