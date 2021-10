Cronograma de vacinação para 2ª e 3ª dose da vacina continua nesta sexta (22)

Continua nesta sexta, 22 de outubro, com a 2ª dose da Pfizer sendo aplicada em quem tomou a 1ª dose até o dia 31 de agosto, de 09h às 16h, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia. UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale. ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Eldorado e Alvorada. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose – Pfizer, cartão SUS ou CPF. Lembrando que o Ministério da Saúde antecipou a aplicação da 2ª dose da Pfizer de 90 para 60 dias entre doses.

Também na sexta recebem a 3ª dose os idosos a partir de 70 anos de idade que já tenham completado o prazo de 6 meses da última dose, também de 09h às 16h. Locais: Sesc – entrada pela rua Professor Abeylard (a pé); Una – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé) e Faculdade Atenas – Av. Perimetral, ao lado da Bombril (drive-thru). Documentos: documento com foto, comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF. Já na ACI (Rua Nicola Lanza, 140, centro), de 09h às 18h, tem 2ª dose da Pfizer para industriários que tomaram a 1ª dose até o dia 12 de agosto na ACI Sete Lagoas. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose – Pfizer, cartão SUS ou CPF.

Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 178.003 pessoas (73,6% da população). A 2ª dose foi aplicada em 111.246 pessoas, a 3ª dose em 4.724 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose e dose única, 48,4% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus