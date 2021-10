Sicoob Credisete realiza Café Empresarial no Nova Cidade

O Sicoob Credisete realizou na manhã dessa quinta-feira (21) o Café Empresarial na sede do 25° Batalhão da Polícia Militar, localizado próximo da agência do Nova Cidade.

O evento contou com a presença do Sebrae, CDL, Polícia Militar e empreendedores locais como Alessandro Jacaré, representante da prefeitura e do comércio do Nova Cidade.

Na ocasião, foi apresentado dados do excelente desempenho da cooperativa, novas estratégias e ações, uma vez que o Sicoob Credisete trabalha com o cooperativismo financeiro em prol do desenvolvimento regional.

O Sicoob Credisete agradece mais uma vez, ao comandante do 25° Batalhão da Polícia Militar, Ten. Cel. Luiz Faustino Marinho pelo apoio que tem acontecido em várias ações da cooperativa de crédito.