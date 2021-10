Em Santana de Pirapama, PM prende suspeito de furto e recupera objetos

Na madrugada de quinta – feira(21), um salão de beleza na cidade de Santana de Pirapama foi furtado e teve alguns pertences subtraídos.

A proprietária do estabelecimento acionou a Polícia Militar, que após receber informações das características do suspeito do crime, realizou diligências policiais até identificar e capturar o autor M.P.A.P, 30 anos, autor contumaz em crimes contra o patrimônio na cidade, sendo realizada sua prisão e recuperação dos objetos e dinheiro furtados do local.

Autor preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis ao fato.

Agência Local de Comunicação