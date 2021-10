Preso integrante de gangue internacional que vivia em MG com mulher e filhos

Levantamentos apontaram que o homem faz parte de uma organização criminosa com ramificações nos países do Peru e da Colômbia

Um integrante de uma organização criminosa, de 36 anos, que morava em Montes Claros, no Norte de Minas, com mulher e filhos, foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quarta-feira (20). Ele é foragido da Justiça do Estado do Amazonas.

Levantamentos apontaram que o homem faz parte de uma organização criminosa com ramificações nos países do Peru e da Colômbia, além do Pará e do Amazonas. Entretanto, ele se desentendeu com membros da facção, e, desde então, morava na cidade do Norte de Minas.

De acordo com informações da PM, o homem vinha sendo monitorado desde que a corporação recebeu informações que ele estava residindo na cidade há, pelo menos, três anos.

A abordagem

A Polícia Militar informou que, durante patrulhamento no bairro Santos Dumont, o homem foi abordado e apresentou uma carteira falsa. Após entrar em contradição, ele revelou sua verdadeira identidade. Com o documento nas mãos, a PM localizou um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca do município de Tabatinga, no Estado do Amazonas.

Ainda segundo a PM, na casa do suspeito, no bairro Vila Ipê, foram encontrados e apreendidos dois aparelhos celulares. O homem e o material foram conduzidos à Delegacia de Plantão da cidade.

