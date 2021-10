Sete Lagoas é a primeira cidade do interior a ter um escritório regional da Câmara de Comércio Italiana

O que os sobrenomes Lanza, Larena, Andreatta, Ferrari, Pontello, Squaranti, Martinelli, Farnetti e L’Abbate e as empresas Iveco, Ompi, Sada, OMR e Massas Imperatriz, entre outras, têm em comum, além da origem italiana, é que todos eles ajudaram (e ainda ajudam) a construir a cidade de Sete Lagoas. E mais um passo para o desenvolvimento local, por meio da atração de investimentos, empresas e indústrias, foi dado na manhã desta quinta-feira, 21. A cidade é o primeiro município do interior a receber um escritório regional da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais. A solenidade foi realizada no auditório da Associação Comercial e Industrial (ACI), e contou com a presença de empresários, representantes da Prefeitura, do Governo do Estado, da Câmara de Comércio e também do Consulado da Itália em Belo Horizonte. O escritório local será representado por Mario Coriale.

O presidente da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, Valentino Rizzioli, abriu o evento lembrando que a relação de Sete Lagoas com a Itália é antiga e agora fica ainda mais forte. “A cidade possui uma posição geográfica estratégica, conectando o setor agropecuário e o industrial do estado. Hoje é um orgulho dizer que se mora ou que se trabalha em Sete Lagoas. Senhor prefeito, eu como um dos fundadores da Iveco na cidade e também como representante do Consulado Italiano em Sete Lagoas, parabenizo sua gestão à frente da Prefeitura da cidade”, disse o presidente.

José Roberto da Silva, presidente da ACI, fez coro. “Somos muito gratos à comunidade italiana, já que a Itália é o país que mais investiu em Sete Lagoas. Ficamos lisongeados em sermos escolhidos como o primeiro escritório regional da Câmara. A ACI já possui parceria com outras entidades, organizações e com o setor público local. Afinal, nosso lema é ‘União Para a Evolução’. Portanto, sejam bem vindos. Com certeza faremos um grande trabalho”, afirmou.

Segundo o cônsul da Itália em Belo Horizonte, Dario Savarese, a cidade possui dezenas de empresas de origem italiana, algumas delas multinacionais, o que facilitou a escolha. “A cidade tem ainda uma ótima gestão e as empresas italianas residentes em Sete Lagoas continuarão investindo aqui nos próximos anos, conforme conversas que tenho com empresários italianos. Sempre somos bem atendidos tanto pelo Governo do Estado quanto pelo governo municipal. É um ambiente muito favorável para os negócios”, justificou.

Quem também parabenizou Sete Lagoas por seu pioneirismo foi a subsecretária de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Kathleen Garcia Nascimento. “É inovador termos uma Câmara de Comércio em uma cidade do interior. Nunca vi. É a primeira vez que vejo isso. Um dos nossos objetivos é facilitar a vida das empresas no estado. O Governo de Minas está à disposição para atrairmos mais investimentos”, anunciou.

Encerrando os discursos, o prefeito Duílio de Castro parabenizou os envolvidos pela iniciativa e colocou o Município à disposição. “A Câmara vai estreitar essa parceria que Sete Lagoas já tem com a Itália. Nós, enquanto governo, e já disse isso também ao governador Zema, temos que facilitar a vida dos empreendedores. Chamamos a sociedade organizada para ser parceira da administração pública. É com mais investimentos que vamos mudando a cara de Sete Lagoas, gerando emprego e renda para o cidadão. Com certeza a Câmara de Comércio Italiana terá muito trabalho aqui. Podem contar conosco”, finalizou o prefeito. Na sequência, os participantes da mesa, acompanhados de vários empresários descendentes de italianos na cidade, descerraram a placa inaugural.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom