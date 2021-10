Segundo sorteio da Mega-Sena da Sorte pode pagar R$21 Milhões nesta quinta (21)

Loterias CAIXA oferecem três concursos da Mega-Sena nesta semana

A Mega-Sena pode pagar R$ 21 milhões nesta quinta-feira (21/10), pelo concurso 2.421. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no YouTube).

Nesta semana, a Mega-Sena terá um sorteio a mais. A Mega-Semana da Sorte oferece uma chance extra ao apostador, com sorteios terça-feira (19/10), quinta-feira (21/10) e sábado (23/10). Saiba mais sobre as oito mega-semanas no CAIXA Notícias .

As apostas podem ser feitas até as 19h desta quinta (21/10) nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 75,6 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o valor seria suficiente para comprar 30 casas de R$ 700 mil cada.

Dupla Sena:

Também nesta quinta-feira (21/10), a Dupla Sena promete um prêmio de R$ 3,5 milhões na faixa principal pelo concurso 2.288. Com apenas um bilhete, o apostador tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Também estão disponíveis as opções de Surpresinha e Teimosinha. A Dupla é sorteada às terças, quintas e sábados e a aposta simples, com seis números, custa R﹩ 2,50.

Onde apostar :

As apostas para a Mega-Sena e Dupla Sena podem ser feitas até as 19h dos dias dos sorteios nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA, exclusivo para a Mega-Sena.

Repasse social :

As Loterias da CAIXA constituem um importante instrumento para promover o desenvolvimento social do Brasil, pois direciona quase metade de toda a sua arrecadação a programas e projetos sociais nas áreas de esporte, cultura, seguridade social, saúde, segurança, entre outros.

Mais informações sobre os repasses sociais e acompanhamento mensal podem ser acessadas no app Loterias CAIXA ou no site: https://www.loterias.caixa.gov.br/wps/portal/ loterias/landing/repasses-sociais/.

Assessoria de Imprensa da CAIXA