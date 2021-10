Boletim Covid: idosos a partir de 70 anos de idade recebem 3ª dose nesta sexta-feira

Industriários que tomaram 1ª dose da Pfizer até 12 de agosto recebem 2ª dose na ACI

Sem mortes confirmadas por Covid desde o dia 3 de outubro, Sete Lagoas tem hoje 23.521 contaminações com a confirmação de mais 13 casos nas últimas 24 horas: sete mulheres e seis homens, e 611 óbitos desde o início da pandemia. São 74 pessoas com síndrome gripal inespecífica sendo monitoradas, 26 delas em isolamento domiciliar, e 7.474 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Um paciente da cidade com resultado positivo segue internado, 49.496 testes deram resultado negativo até o momento e 22.883 pessoas estão recuperadas.

Hospitalizados

São três pacientes em UTI e um em enfermaria. Entre os internados em UTI, dois são de Sete Lagoas e um é de Abaeté. Dos quatro internados hoje, dois tiveram resultado positivo para Covid e dois aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são dois internados, um deles em UTI. No Hospital Municipal há apenas uma internação, em UTI. Na Unimed há um internado, também em UTI. Não há pacientes internados na UPA. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid, tanto SUS quanto particular, voltou a subir e está hoje em 13,6%, enquanto apenas leitos do SUS subiu para 9,5%.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de incidência de Covid a cada mil habitantes em Sete Lagoas segue em queda: de 0,17 pacientes de 3 a 9 de outubro para 0,13 entre os dias 10 e 16 de outubro. Enquanto o município teve 42 contaminações na 40ª semana epidemiológica do ano, esse número caiu para 32 casos na 41ª semana. Na análise mensal, os óbitos também seguem forte tendência de queda. Enquanto junho registrou 52 óbitos por Covid, julho teve 24, agosto teve 16, setembro apenas três óbitos e outubro segue com um único óbito, registrado no dia 2 (incluído no boletim do dia 3). No geral, a taxa de letalidade da doença no município, desde o início da pandemia, é de 2,6 a cada 100 contaminados.

Vacinação

Hoje a Prefeitura aplicou a 1ª dose para adolescentes a partir de 12 anos e a 2ª dose da Pfizer para quem tomou a 1ª dose até 31 de agosto. Esse cronograma continua nesta sexta, 22 de outubro, com a 2ª dose da Pfizer sendo aplicada em quem tomou a 1ª dose até o dia 31 de agosto, de 09h às 16h, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia. UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale. ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Eldorado e Alvorada. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose – Pfizer, cartão SUS ou CPF. Lembrando que o Ministério da Saúde antecipou a aplicação da 2ª dose da Pfizer de 90 para 60 dias entre doses.

Também na sexta recebem a 3ª dose os idosos a partir de 70 anos de idade que já tenham completado o prazo de 6 meses da última dose, também de 09h às 16h. Locais: Sesc – entrada pela rua Professor Abeylard (a pé); Una – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé) e Faculdade Atenas – Av. Perimetral, ao lado da Bombril (drive-thru). Documentos: documento com foto, comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF. Já na ACI (Rua Nicola Lanza, 140, centro), de 09h às 18h, tem 2ª dose da Pfizer para industriários que tomaram a 1ª dose até o dia 12 de agosto na ACI Sete Lagoas. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose – Pfizer, cartão SUS ou CPF.

Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 178.003 pessoas (73,6% da população). A 2ª dose foi aplicada em 111.246 pessoas, a 3ª dose em 4.724 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose e dose única, 48,4% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus