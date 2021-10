Prefeitura fortalece parcerias e gera oportunidades para produtores das hortas urbana

A Prefeitura de Sete Lagoas segue conquistando a confiança de parceiros para alavancar projetos ligados a diversos setores da administração. Desta vez, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, colocou em prática a proposta que vai introduzir um novo conceito de trabalho nas hortas urbanas de Sete Lagoas. A unidade do bairro Nova Cidade, que agrega mais de 60 famílias, é a primeira contemplada.

A proposta tem como principal parceiro o Sicoob Credisete e ainda conta com o importante apoio de entidades como Sebrae, Emater e Universidade Federal de São João Del Rei e foi apresentada aos produtores no dia 14 de outubro, em reunião realizada na sede do 25º Batalhão da Polícia Militar. “A credibilidade de nossa administração está possibilitando parcerias com instituições de grande destaque na região e comprovada capacidade técnica. Esta é uma proposta que vamos levar à frente, sempre trabalhando para melhorando a vida das pessoas”, comemora o prefeito Duílio de Castro.

O objetivo é, em etapas, impulsionar a divulgação do trabalho dos agricultores que oferecem produtos cultivados em agrotóxico e com alta qualidade. Também serão ofertados apoio técnico, psicológico, de gestão e capacitação. O Sicoob Credisete vai fazer a doação de banheiros químicos, placas de identificação das quadras, mídia impressa e digital. O Sebrae cuidará da capacitação de empreendedorismo e gestão financeira. A Emater oferecerá apoio técnico e a UFSJ análises por meio de seus laboratórios para melhoria do solo e, consequentemente, aumento de qualidade e produção. “Este projeto vai mudar o patamar da horta em todos os sentidos. Nosso planejamento prevê a extensão para as outras seis hortas de Sete Lagoas”, revela Alessandro Kelwis de Freitas, secretário adjunto de Desenvolvimento econômico. Outro importante braço da Prefeitura será a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, com sua atuação próxima às famílias.

PARCEIROS ANIMADOS

Esta é a segunda parceria de destaque entre o Sicoob Credisete e a atual gestão municipal. A primeira garantiu a completa revitalização da Praça Barão do Rio Branco (Praça da Prefeitura) e agora a cooperativa busca uma maior integração em sua nova região de atuação. “Nossa agência do bairro Nova Cidade foi inaugurada recentemente e esta participação efetiva na vida da comunidade e do seu entorno define bem a nossa estratégia de atuação. Essa é uma essência do cooperativismo”, relata Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete.

As ações serão realizadas mensalmente até junho de 2022 e o cronograma apresentado agradou a todos os participantes. “Esta ação vai ao encontro do desenvolvimento sustentável e valorização de pessoas. O apoio ao agricultor das hortas urbanas é muito importante, pois reconhece que toda a sociedade se beneficia com este valoroso trabalho, onde há ganho ambiental, na produção de alimentos saudáveis e na melhoria de vida dos envolvidos”, comentou Frank Martins, da Emater.

Alysson Almeida e Vladmir Rocha são os gestores do Sebrae, coordenadores do processo de capacitação e gestão do projeto que segue três pilares: cooperativismo, gestão financeira e acesso a mercados. “Vamos trabalhar a questão do cooperativismo entre os produtores, a capacidade de fazerem e pensarem nas entregas compartilhadas, conseguindo entregar e produzir compartilhando com outros. Temos que trabalhar na gestão financeira, no sentido de evitar confundir as finanças pessoais com as que são destinadas a reinvestir na horta, controlar melhor o dinheiro e a possibilidade coordenada de acesso a créditos, se for necessário. E o acesso a mercados viabilizando outras possibilidades, ajudando-os no escoamento da produção, seja no mercado local, como escolas, ou fora, como a Ceasa”, explica Aysson Almeida.