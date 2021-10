Em Sete Lagoas, sogra foi presa suspeita de participação de assassinato em Funilândia

A Polícia Civil de Sete Lagoas, que investiga o assassinato de M.R.B, de 52 anos, ocorrido em 15 de agosto deste ano em um condomínio em Funilândia, que resultou na prisão de P.R.T de 42 anos como suspeito de autoria do crime, agora decidiu também pela prisão de M.G.A como suspeita de participação no crime.

Na ocasião, a Polícia Militar atendeu um chamado da vítima, que fez uma solicitação de atendimento alegando que o companheiro e a sogra haviam invadido a casa e estavam a agredindo. Quando os militares chegaram ao local, encontraram Marli caída no sofá, já sem vida.

O suspeito P.R.T na época fugiu da cena do crime e se apresentou posteriormente à Polícia Civil e está á disposição da justiça no sistema prisional. Mais detalhes são aguardados do desenrolar das investigações, sobre o crime a cargo da Polícia Civil em Sete Lagoas.

O Crime

Na data de 15 de agosto de 2021, por volta das 11h38 minutos a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Condomínio Vale do Sol, onde haveria ocorrido um crime de homicídio.

Ao chegar no local , os militares já depararam com o corpo da vítima M. R. B de 52 anos , com diversas perfurações e já sem vida.

Conforme informações de testemunha, caseiro do condomínio, por volta das 10h40 , quando o autor do crime P.R.T de 42 anos chegou ao local com sua genitora, presenciou uma briga entre a vítima e a mãe de seu companheiro, que o mesmo interviu na briga , contendo as partes.

Que após separar a briga , ouviu uma gritaria na casa e viu o autor evadido da casa em alta velocidade em seu veículo, e a genitora do autor gritando que ele havia matado a M.R.B.

A sogra da vítima informou, que o filho esteve no local para retirada dos pertences e ocorreu toda a confusão entre as partes vindo o filho a desferir diversas facadas na companheira .

Agência Local de Comunicação- 25º BPM