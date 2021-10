Reunião proposta pela vereadora Carol Canabrava debate a importância da prevenção do câncer de mama

Idealizada para contribuir com a campanha anual do Outubro Rosa, realizada mundialmente neste mês, Reunião Especial proposta pela vereadora Carol Canabrava (Avante) teve a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, ovário e colo do útero. Autoridades no assunto, pacientes curadas e outras em tratamento contribuíram com os debates objetivando, principalmente, a conscientização pelo diagnóstico precoce que reduz em até 95% a letalidade da doença.

“Alertamos mulheres a realizar seus exames preventivos, fundamentais para prevenção, visto que nos estágios iniciais, a doença é assintomática. Nessa reunião buscamos disseminar os dados preventivos e ressaltar a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade para os pacientes”, afirma a vereadora Carol.

Desde 2017 Lucília Azevedo trata da doença. Ela garante que a luta “não é fácil” e prega que “que a prevenção é o caminho mais curto para a vida”. Lucília, porém, admite que demorou a buscar ajuda. “Esperei passar muito tempo, sabia que tinha algo diferente no meu corpo e esperei. Quando procurei o médico (o câncer) já estava grande e com metástase. Quero viver um dia de cada de cada vez”, disse sem perder a alegria.

Os profissionais da saúde e representantes do poder público apresentaram a realidade dos setores responsáveis pelo tratamento da doença na cidade. Já os pacientes curados e em tratamento, mostraram que o combate à doença é possível, e reforçaram que é fundamental o diagnóstico precoce. E para encantar a noite, o evento contou com a participação especial da cantora mirim Elis Cristine, do The Voice Kids 2021.

Participaram da reunião: Dr. Robson Gonçalves, Médico Mastologista; Milene Silva, Enfermeira; Adriana Cordeiro, Enfermeira Oncológica; Dahiane Rassier, Consultora em Amamentação; Marcia Brandão, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Jucilane Pereira e Karla Guimarães Viana representantes da Secretária de Saúde; Henrique Burd, Cris Santos, Vania Abreu pacientee curado; Josiane Reis, Nana Andrade, Lucilia Azevedo, Natália Alves pacientes oncológicos e Elis Cristine, cantora.

Da Câmara, os vereadores reanimaram o comprometimento com a causa. Marli de Luquinha (MDB) chamou atenção para os “relatos comoventes” e mostrou trabalho. Já apresentei o APL 148 que dispõe sobre a realização de exames relacionados ao câncer de mama e de ovário”.

O evento foi realizado na última segunda-feira (18) e Gilson Liboreiro (SD) entende que o “assunto precisa ser discutido e debatido para ser levado a toda comunidade”. Eraldo da Saúde (Patri) chamou de aula. “Poderíamos ficar aqui até a madrugada”. Heloísa Frois (Cidadania) quer o assunto sempre em pauta para que “possamos todos os meses trabalhar o tema dentro de políticas públicas na cidade”. E Ivson Gomes (Cidadania) parabenizou Carol pela iniciativa.

Ascom/Câmara Municipal