Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais promove a Semana do Comércio

Realizada de 26 a 28 de outubro, a ação tem o objetivo de valorizar profissionais e empresários por meio da realização de palestras e mentorias

Com o objetivo de promover qualificações gratuitas aos empresários e fomentar o crescimento das atividades do comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais, o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais realizará, de 26 a 28 de outubro, a Semana do Comércio. A programação conta com palestras gratuitas voltadas ao segmento e mentorias Senac exclusivas para empresas selecionadas pelos Sindicatos Empresariais. A abertura do evento será realizada no Sesc Palladium com transmissão pelo canal da Fecomércio MG no YouTube.

As palestras on-line, mediadas por Antônio Gonzaga, superintendente administrativo do Senac, tratam de temas que contribuem para o aprimoramento dos negócios, como Gestão Financeira, Economia Compartilhada e o Poder da Rede e impacto no desenvolvimento social e econômico local. As inscrições podem ser feitas por meio da Sympla. Além disso, serão oferecidas mentorias presenciais de competitividade empresarial nos Sindicatos do interior. Especialistas auxiliarão as empresas participantes a identificarem oportunidades de melhoria em seus negócios.

Entre os convidados para a condução das palestras estão Guilherme Almeida, economista-chefe da Fecomércio MG, mestre em Estatística e especialista em finanças corporativas e mercado de capitais; Rafaella Reinhardt, pós-graduada em Direitos Humanos e, junto ao Sesc em Minas, atua há seis anos como referência técnica dos produtos voltados para a responsabilidade social corporativa para o comércio, e Priscilla D’Agostini, gerente do Sesc Palladium, gestora cultural e social, educadora, com mais de 15 anos de experiência no planejamento, criação, elaboração e gerenciamento de projetos e atividades culturais e sociais.

A presidente interina da Fecomércio MG, Maria Luiza Maia Oliveira, destaca a importância da iniciativa como mais uma possibilidade de ampliar o aprendizado e fortalecer o setor terciário. “O Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais sempre atuou em busca de soluções que contribuíssem para o desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo de todo o estado. A Semana do Comércio chega com uma proposta ímpar, que agrega conhecimento e fomenta uma série de atividades que auxiliam o empresário a enfrentar os impactos provocados pela pandemia de Covid-19”, finaliza.

Para o diretor de Programas Sociais, Serviços e Operações do Sesc em Minas, Grijalva Duarte, o encontro é uma oportunidade para que o setor se fortaleça após um período de tantas dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19. “Além do nosso compromisso com o bem-estar e com a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e do turismo, a Semana do Comércio reforça nossa preocupação em tornar o setor cada vez mais forte e adequado aos desafios do século XXI. Para isso, promovemos esse importante momento de encontro para troca de conhecimentos e experiências”.

A gerente de relacionamento do Senac em Minas, Cintia Gomes Costa e Silva, reforça que iniciativas como essa são fundamentais para auxiliar na sustentabilidade das atividades do comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais. “A Semana do Comércio é uma ação que integra o Programa Senac de Evolução Empresarial (EvoluE), feito pela instituição em parceria com os realizadores do evento. O objetivo é promover iniciativas que tenham como foco o auxílio às empresas na retomada do comércio.” Segundo ela, as ações do Programa têm evoluído constantemente e os resultados para as empresas que investem tempo em buscar conhecimento têm sido surpreendentes. “Estamos certos de que levaremos conteúdos ricos e diversos aos participantes e que contribuiremos para o desenvolvimento dos negócios, geração de renda e a criação de novos postos de trabalho”, afirma.

Confira a programação completa:

26/10/2021 – Abertura do evento

9h – Abertura

9h10 – Palestra Gestão Financeira – Guilherme Almeida (Fecomércio MG)

9h45 – Palestra Poder da Rede e impacto no desenvolvimento social e econômico local – Rafaella Reinhardt (Sesc em Minas)

10h20 – Palestra Economia Compartilhada – Priscilla D’Agostini (Sesc em Minas)

11h – Encerramento do evento

26/10 a 28/10 – Mentorias de Competitividade Empresarial

Tema: Identificando oportunidades de aumento de faturamento no meu negócio

14h – Mentoria Senac nos Sindicatos Empresariais

15h – Mentoria Senac nos Sindicatos Empresariais

16h – Mentoria Senac nos Sindicatos Empresariais

Serviço :

Serviço | Semana do Comércio do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais

Data: de 26/10 a 28/10

Inscrições pela plataforma Sympla

Transmissão pelo canal do YouTube da Fecomércio MG

Assessoria de Imprensa Fecomércio MG