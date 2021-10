Vou cair de Paraquedas

Sou filho de Sete Lagoas com muito orgulho, e aqui criei minhas filhas hoje já formadas, bem como tenho netas (os) e bisneto que seguem a vida na esperança de uma “Cidade exemplo”.

Você que me acompanha com a Conversa Afiada em todos quatro cantos do Brasil, certamente tem orgulho da sua terra natal e torce por seu desenvolvimento e progresso, é claro.

Já observou que nos meus textos conto histórias e faço narrativas de fatos usando frases que se tornaram “ditos populares”? Exemplo, fulano caiu de paraquedas: Definimos que, alguém apareceu de forma inesperada.

Daí o título dessa semana que não tem nada a ver com o paraquedismo, que é um dos esportes radicais para quem é amante de belas paisagens e, claro, para aqueles que gostam de aventura.

Então vamos lá, retornando ao tema da semana, se você é um eleitor (a) consciente não permita que “paraquedistas” caiam na sua cidade em período eleitoral na busca de votos. Vamos eleger gente da nossa cidade.

E você candidata (o) que tem capacidade e competência e que pleiteia trabalhar para sua cidade, aja como uma águia.

Atente para história abaixo:

– Um dia, uma jovem águia alçou voo e sentiu-se poderosa, com suas asas, unhas e bico.

Os anos se passaram, unhas e bico cresceram muito e se curvaram, dificultando a caça e as asas grossas impediam-na de voar.

Ela pensou humildemente: Não posso mais caçar nem voar, só me resta esperar a morte. Mas a grande companheira da humildade, a sabedoria falou-lhe: Não espere a morte, renove-se.

A Águia entrou numa caverna rochosa, raspou as unhas na parede, arrancou as penas das asas com o bico, e esfregou-o na parede até arrancá-lo e esperou.

As penas renasceram, o bico e as unhas cresceram e ela pôde alçar voo para uma nova vida. Assim, também, é o ser humano, é só seguir o exemplo da Águia. Nessa luta terrível podem perder penas, podem se ferir, mas não temem e seguem em frente. Seja como a águia, ouse. Faça coisas diferentes e voe por cima dos obstáculos.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

