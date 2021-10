Em ação rápida, PM prende suspeito de roubo em Paraopeba

Na manha de quarta – feira( 20), por volta das 09 horas da manhã, a Polícia Militar foi acionada para ocorrência de crime de roubo a transeunte na Rua Manoel Marota.

De posse das informações e características do autor do crime, militares desencadearam uma operação policial e realizaram diligências para identificar e capturar o autor, que após intenso rastreamento os militares lograram êxito na prisão de T.N.R, 20 anos , já conhecido no meio policial pela prática de crimes contra o patrimônio, e apreenderam a réplica de uma Pistola utilizada na ação e recuperaram o aparelho celular da vítima.

Com Agência Local de Comunicação 25 BPM