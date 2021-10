Sicoob Credisete também celebra a campanha Outubro Rosa

O movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, Outubro Rosa, foi criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama – o laço cor-de-rosa – foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, promovida anualmente. O período é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença.

O Sicoob Credisete entende a importância deste tipo de mobilização e, por isso, envolve toda sua equipe no propósito de conscientizar os cooperados que visitam as agências da cooperativa. Durante todo mês de outubro, toda quinta-feira, os colaboradores trabalham vestindo cor de rosa, a cor símbolo da campanha que, certamente, salva muitas vidas.

“É uma simples colaboração para uma questão de grande relevância. Esta mobilização faz um alerta sobre um procedimento que deve ser feito o ano inteiro. A prevenção é sempre o melhor caminho”, ressalta Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete.