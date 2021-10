América-MG tenta repetir feito de 2018: seis pontos nas duas partidas contra o Santos

Coelho pode conquistar os seis pontos contra o Peixe mais uma vez e aproximar o time do Z-4

O retrospecto de 2018 para as partidas entre América-MG e Santos no Campeonato Brasileiro tem lados bem definidos, e o da vitória está 100% com o time mineiro – foram seis pontos conquistados em cima do Peixe. No confronto da Vila Belmiro, o Coelho não só venceu fora de casa, como também complicou a vida do adversário, aproximando-o da zona de rebaixamento. E isso pode se repetir no sábado.

No primeiro turno do Brasileirão, o time mineiro conquistou metade do objetivo em cima do Peixe e venceu a partida por 2×0, no Independência. Entretanto, a conquista dos outros 50% tem pesos maiores. O Coelho precisa dos três pontos para arrancar mais uma sequência positiva na competição e voltar à zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Além disso, com a vitória, o Alviverde, assim como há três anos, prejudica os paulistas e os fazem encostar no Z-4.

Naquele ano, a primeira partida entre Coelho e Peixe marcou a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória do América era considerada improvável por ser na Vila. Como esperado, o time da Vila dominou o jogo – foram 31 finalizações para o Santos contra duas dos visitantes. Apesar disso, o placar final fechou em 1×0 para os mineiros. O único gol da partida saiu dos pés de Ruy, e os três pontos significaram muito para o América em termos de tabela e de moral. Na ocasião, a partida foi a primeira que o Coelho venceu fora de casa e, assim, iniciou uma sequência de duas vitórias consecutivas, já que havia vencido o Internacional no confronto anterior, no Independência. Além disso, o jogo contra o Santos era o início da “era Adilson Batista”.