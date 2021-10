Após greve no Cruzeiro, Eduardo Brock garante elenco focado na partida contra o Avaí

Jogadores pararam por quatro dias antes do confronto contra os catarinenses, fora de casa

O momento turbulento extracampo levou os jogadores do Cruzeiro a uma greve de quatro dias. Contudo, de acordo com Eduardo Brock, o foco do elenco está no Avaí, adversário de sexta-feira, na Ressacada, pela 31ª rodada da Série B. Um dos líderes do elenco, o jogador ressaltou a importância de representar o clube celeste.

– Nós temos que focar no jogo, e o mais importante de tudo é representar o Cruzeiro, saber da importância de representar essa instituição, isso é acima de qualquer coisa. A gente tá 100% focado nisso.