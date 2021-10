Conferência Municipal de Saúde vai debater os desafios do SUS durante e pós pandemia da Covid

Nos dias 25 e 26 de outubro, a XIII Conferência Municipal de Saúde vai reunir profissionais da área, agentes políticos e representantes da sociedade civil para debater o tema “Desafios do SUS durante e pós pandemia da Covid-19”. O evento será realizado no auditório do Unifemm e, devido à limitação de público presencial, também haverá exibição e participações on-line.

A Conferência tem como objetivo integrar as visões dos gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para elaborar o Plano Municipal de Saúde do quadriênio 2022/2025. “É um evento com abrangência municipal, mas pessoas de outros municípios podem participar mediante inscrição prévia”, explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

Duas palestras estão previstas no primeiro dia da programação. Maria Izabel Braz, referência técnica do Controle Social da Superintendência Regional de Saúde, abordará o tema “Você é SUS”. Já Cláudia Adriani de Oliveira, referência técnica da Regulação em Saúde, apresentará o tema “O atual cenário da saúde em Sete Lagoas”.

A Conferência formará sete grupos de discussão e as propostas elaboradas e aprovadas serão incluídas no Plano Municipal de Saúde. Esta dinâmica contribui para a formação de políticas prioritárias tendo em vista as demandas locais. “Todos as pessoas interessadas podem participar. Elas serão classificadas como usuário, gestor/prestador e trabalhador da saúde”, ressalta Sueli Lacerda, referência técnica da Regulação em Saúde do Município. A inscrição para participação presencial e on-line é gratuita e pode ser feita pelo link www.setelagoas.mg.gov.br/ conferenciasaude

1º DIA: 25/10/2021

12:00 Credenciamento 13:00 Boas Vindas 13:10 Composição da Mesa 13:20 Execução do Hino Nacional 13:25 Fala dos Componentes da Mesa 13:50 Aprovação do Regimento Interno 14:00 1ª Palestra Palestrante: Maria Izabel Braz – Referência Técnica do Controle Social da Superintendência Regional de Saúde. Tema: “Você é o SUS” 14:30 2ª Palestra Palestrante: Cláudia Adriani de Oliveira – Referência Técnica da Regulação em Saúde. Tema: “O Atual cenário da saúde em Sete Lagoas” 15:00 Debate sobre as palestras 15:15 Formação dos grupos de discussão 18:00 Encerramento do 1º dia

2º DIA: 26/10/2021

12:00 Credenciamento 13:00 Boas Vindas 13:10 Apresentação e votação das propostas elaboradas pelos 07 grupos de discussão 17:00 Consolidação das propostas 18:00 Encerramento