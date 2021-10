IPEAD/UFMG será o responsável por diagnóstico da reforma administrativa da Prefeitura de Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas continua evoluindo com a proposta de modernização da máquina pública e aperfeiçoamento da administração e, neste sentido, um importante passo foi dado nesta terça-feira, dia 19. O prefeito Duílio de Castro e todo o primeiro escalão do seu governo se reuniram com representantes da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis – IPEAD/UFMG, que será responsável por promover revisão e implementação de melhorias na estrutura organizacional na Prefeitura de Sete Lagoas.

O IPEAD foi contratado por meio de processo licitatório seguindo todas as exigências como a comprovada experiência neste tipo de trabalho. No encontro, o órgão foi representado por seu presidente, Fabrício José Míssio, o Superintendente Geral, Renato Mogiz Silva, e o professor Mário Márcio Machado, que será responsável pela Coordenação do projeto. “Temos o reconhecimento nacional e mantemos contratos com entidades públicas, nos âmbitos federal, estadual, municipal e ainda com instituições privadas”, detalhou Fabrício Míssio.

O prefeito Duílio de Castro decidiu reunir secretários e representantes de outros setores da administração para criar uma linha direta de trabalho com o IPEAD. Além disso, uma comissão especial foi instituída em junho deste ano para acompanhar de perto todo o processo. “O IPEAD tem uma grande expertise e chegou o momento de efetivamente colocar em prática esta proposta de simplificar a estrutura administrativa, promover a eficiência e desburocratizar processos”, justificou.

Os trabalhos serão iniciados imediatamente e a perspectiva de conclusão do diagnóstico é de sete meses. “Esta linha direta com todas as secretarias e ainda o apoio da comissão serão fundamentais para agilizar procedimentos e facilitar a identificação de medidas que possam viabilizar os processos e gerar economia”, avalia Rafael Olavo de Carvalho, Secretário Municipal de Fazenda, Administração, Planejamento, Tecnologia e Comunicação Social.

Administrativamente, o objetivo da reforma é melhorar a estrutura interna com foco no aumento da eficiência e a transparência no atendimento ao cidadão. “Considero a Prefeitura de Sete Lagoas à frente, porque aceitar trabalhar estratégia e política é o grande desafio de qualquer gestor”, comentou Renato Mogiz.

O diagnóstico poderá apontar a redução de variações em cargos e sugerir, por exemplo, a simplificação de denominações e padrões de remuneração. “Tudo será feito com muita pesquisa e conversa com todos os setores da administração. Precisamos conhecer profundamente a realidade da Prefeitura de Sete Lagoas para apontar direcionamentos”, explicou o professor Mário Márcio Machado.