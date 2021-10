Câmara de Comércio Italiano inaugura Escritório Representativo em Sete Lagoas

Em sua missão de ser uma ponte para os negócios entre Minas Gerais e a Itália, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais consolida mais um importante passo para contribuir com o fortalecimento comercial e industrial do Estado.

Em parceria com a Associação Comercial Industrial de Sete Lagoas, no dia 21 de outubro, às 10h, será inaugurado o Escritório Representativo da Câmara Italiana de Minas Gerais na nossa cidade, o primeiro no interior do Estado.

A cerimônia contará com a presença do cônsul da Itália em Belo Horizonte, Dario Savarese; do prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro Faria; do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus Filho; e do vice-governador do Estado de Minas Gerais, Paulo Brant.

Para prestigiar esse importante momento, temos a satisfação em convidá-lo(a) para participar do evento de inauguração do escritório, que será instalado na nossa sede – rua Nicola Lanza, 140 – Centro | Sete Lagoas (MG).

A concretização do escritório é resultado da cooperação entre o representante da Câmara Italiana em Sete Lagoas e Região, Mario Coriale, e do presidente da ACI Sete Lagoas, José Roberto da Silva.

Confirmação de presença até 19/10 pelo e-mail welber.silva@italiabrasil.com.br ou (31) 3287-2211. Considerando as restrições ainda impostas pela pandemia, as vagas são limitadas.