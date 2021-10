Na retomada dos eventos presenciais, o Festival Craques da Bola Kaiser lotou a Arena do Macuco

Futebol feminino foi destaque da edição com disputa emocionante nos pênaltis

Estádio lotado, torcidas animadas e muita festa. Assim foi a retomada dos jogos de futebol amador do Festival Craques da Bola Kaiser. A 24ª edição teve início na manhã do último sábado, dia 16 de outubro, com a partida entre ADS e Mendonça, que terminou com a vitória do ADS pelo placar de 1 a 0. Além desse, outros nove jogos foram realizados durante os dias de evento.

De acordo com os organizadores Adriane Rogali e Ênio Moura, o evento na cidade de Ponte Nova foi um sucesso. “A nossa expectativa foi superada. Estreamos o futebol feminino com chave de outro, foi um sucesso e a partida foi emocionante. O lugar da mulher é onde ela quiser e prezamos muito pela diversidade. Além disso, a recepção da cidade foi maravilhosa. Estamos muito felizes e motivados para a próxima edição”, destaca Moura.

Para Camila Lacerda, treinadora e fundadora do time Belo Horizonte Futebol Clube que levou a tão desejada taça, conta que foi incrível e emocionante. “Foi maravilhoso. Estrutura enorme, muito prestígio, tivemos toda a atenção necessária, e sem falar na torcida do Macuco. Que torcida! Quem dera se todo time amador tivesse uma torcida daquela, aproveito para agradecer por torcerem para o nosso time. Também agradeço minha equipe e as nossas adversárias que fizeram uma excelente partida. Foi um jogo de muita entrega dos dois lados”, ressalta.

Já para Marcos Dias, Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Ponte Nova, superou as expectativas. “Ficamos muito felizes em receber o festival na nossa cidade e superou as expectativas pela organização, qualidade e por todo o profissionalismo da empresa. Foi um brilhantismo muito grande por toda a equipe. E aproveito para parabenizar todas as equipes que disputaram pelo profissionalismo e também as torcidas. Foi um brilhantismo”, finaliza.

RESULTADO DOS JOGOS – FESTIVAL CRAQUES DA BOLA

SÁBADO

Jogo 1

ADS 1 x 0 Mendonça

Mazala 2 x 0 Guinda

13 de Maio 3 x 3 Inconfidentes

Pênaltis 13 e Maio 4 x 3 Inconfidentes

Paraíso EC 1 x 1 Ponte Novense

Pênaltis Paraíso FC 5 x 4 Ponte Novense

Sociedade Esportiva 1º de Maio 3 x 0 Charuri

DOMINGO

Jogo 1

Alumina EC 5 x 0 Tijuca

Ponte Correia 5 x 2 Real Guaratiba

Meninos de Ouro 2 x 2 Pérola Negra

Pênaltis: Meninos de Ouro 3 x 2 Perola Negra

Gol Copa 1 x 0 Ponte Novense

Santa Tereza 2 x 1 Labarca

Com informações de Dayse Silva