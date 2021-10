CDL Sete Lagoas lança Campanha Natal Mágico. É pra ganhar! É pra ser feliz!

Nos últimos tempos o desafio da CDL Sete Lagoas foi se manter próximo aos lojistas em um momento que exigia distanciamento físico. Aprendemos um novo significado para PROXIMIDADE, descobrimos que é possível estar junto mesmo não estando fisicamente próximo, ações foram feitas durante todo o período para aproximar e apoiar, a campanha de Natal vem como mais uma ação com esse objetivo.

Vamos promover as lojas participantes do Natal Mágico CDL, através de uma campanha robusta, com 200 lojas participantes, 1 milhão de cupons distribuídos e mais de 50 mil reais em prêmios que serão entregues a 100 ganhadores!

A campanha iniciará em 04 de outubro com o convite de participação aos lojistas e findará em 06 de janeiro com a Live de premiação dos ganhadores que acontecerá na sede do Sicoob Credisete, patrocinador do Natal Mágico.

É momento de todos acreditarem que as dificuldades ficaram para traz e que um novo tempo de esperança chegou.

Todos ganham!

Lojistas – Além de poder ofertar aos clientes uma promoção muito especial de Natal o lojista que confirmou a adesão à campanha até o dia 30/09/2021 concorreu a uma TV, o sorteio da mesma ocorreu na live de lançamento que aconteceu dia 18/10, o ganhador foi a Churrascaria Três Marias.

Vendedores – 50 Vendedores serão contemplados com prêmios de 150,00 em vale-compras.

População – A cada R$ 50,00 em compras nas lojas participantes o cliente ganha um cupom para concorrer a: 40 vale-compras de R$500,00, 02 Bicicletas, 6 Prêmios de 1 ano de Supermercado Santa Helena (total de R$4.000,00 para cada ganhador), 2 TV’s de 32 polegadas.

População carente – Será realizado o Natal Solidário em 4 escolas, do dia 01 a 30 de novembro, uma ação de arrecadação de brinquedos que serão distribuídos a crianças carentes.

O Natal Mágico CDL Sete Lagoas só é possível acontecer graças as parcerias da Rede Santa Helena de Supermercados que é o apresentador do evento, o patrocinador Sicoob Credisete e os apoiadores: Unimed Sete Lagoas, Só no Sapatinho, Júlio Moreira Contabilidade, Óticas Ronaldo, Turi, Setelagoano, IDE Brasil e JG Gráfica.

Consulte no site www.cdlsetelagoas.com.br as lojas participantes da campanha.

Vem ser feliz! Venha viver e levar a magia do natal para sua casa! O comércio de Sete Lagoas está preparado para lhe receber.

Com informações da CDL/Sete Lagoas