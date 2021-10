11ª Cia PM Ind comemora seis anos de sua criação em Pedro Leopoldo

Nesta terça-feira (19), a 11ª Companhia de Polícia Militar Independente comemora seis anos de história com uma solenidade especial que aconteceu no quartel da Polícia Militar no bairro Andiara em Pedro Leopoldo.

A solenidade contou com a presença do Tenente Coronel Flávio Oliveira de Almeida comandante da 11ª Cia PM Ind e também do Coronel Jarson Sebastian Hansen Ferreira Comandante da 3ª Região de Polícia Militar.

Além de comemorar os 06 anos da Unidade, foi entregue, durante a solenidade, os certificados de destaques profissionais da 11ª Cia PM Ind aos policiais militares que se destacaram em suas funções, prestando um serviço de excelência a sociedade e a Polícia Militar de Minas Gerais.

Na oportunidade, o Comandante da Unidade relembrou a criação da 11ª Cia PM Ind em 19 de outubro de 2016, que passou a ser responsável pelas ações e operações de segurança pública nos municípios de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco e Prudente de Morais. O Tenente Coronel Flávio Almeira destacou diversas conquistas da Unidade como a aquisição de viaturas, vinculação de um imóvel em Matozinhos a PMMG destinado a construção do 3º e 4º pelotões, diversas campanhas sociais entre outros.

Por fim, o Comandante da 11ª Cia PM Ind deu início a Campanha Natal Solidário 2021, que tem como objetivo a arrecadação de cestas básicas para famílias carentes da região. As doações serão recebidas nos quartéis da PMMG nas cidades de Pedro Leopoldo, Matozinhos e Prudente de Morais até o dia 16 de dezembro e as entregas serão realizadas nos dias 22 e 23 de dezembro de 2021.

Com Agência Local da 11ª Cia PM