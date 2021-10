PM qualifica militares para patrulhamento na área rural

A segurança do setor rural e das famílias do campo, tem atenção especial.

A Patrulha Rural da Polícia Militar que atua na área da 19ª Região realizou mais um treinamento complementar de 31 militares, visando melhorar a segurança junto aos moradores nas comunidades rurais. Alguns militares já atuam na diligência da região rural e outros, foram capacitados para este tipo de policiamento.

O curso foi realizado no período de 04 a 07 de outubro com disciplinas teóricas e práticas como, Policiamento Rural, Geografia Física Primeiros Socorros, Policiamento de Meio Ambiente, Técnica Policial, dentre estudo sistematizado de crimes de Abigeato: furto de gado e Famulato: furto praticado pelo empregado doméstico contra o patrão.

A segurança do setor rural e das famílias do campo, tem atenção especial do Comando da 19ª Região da Polícia Militar, que em parceria com a Diretoria de Operação (Dop) e a EMBRAPA, visou qualificar os militares empregados no policiamento rural, com objetivo de atender a sociedade mineira com melhor técnica e tática abalizada no conceito de policiamento comunitário e preventivo. “É muito importante o nosso trabalho que aumenta a sensação de segurança de quem mora nas comunidades rurais e que sem dúvida permite uma maior aproximação nossa não só na área de delitos, mas também de crimes ambientais”, explicou o Coordenador da Patrulha Rural da Polícia Militar, Ten. Victor Santos.

Segundo ele, o apoio dos produtores rurais é de uma importância para o trabalho da Patrulha Rural. “Podem ajudar muito avisando a PM sobre movimentação de veículos, de festas nas localidades e até mesmo sobre a presença de estranhos próximos. Enfim qualquer atitude suspeita devem nos avisar para que possamos realizar ações imediatas. Estamos sempre conversando com esses moradores exatamente, para facilitar essa comunicação”, explicou o Oficial.

Ele alertou ainda para os casos de contratação de empregados rurais, caseiros sem buscar nenhuma referência. “Às vezes o próprio empregado contratado pode trazer grandes prejuízos para os patrões, atraindo outras pessoas para a propriedade e com isso, podendo ocasionar crimes de furtos e outros”, comentou Tenente Victor Santos.

