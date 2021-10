Prefeitura convoca artesãos para reunião sobre Feira de Natal 2021

Com a proximidade do período natalino, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – já se programa para a realização de mais uma edição da Feira de Natal, que nessa época do ano ocorre na Praça Tiradentes, atraindo um grande público interessado nas mais belas decorações alusivas à data. Assim, a Secretaria convoca todos os artesãos e todas as artesãs do município para participarem da 1ª Reunião da Feira de Natal 2021.

Devido à pandemia, a tradicional feira não ocorreu no ano passado. Trata-se, portanto, da volta da feira presencial e do encontro de artesãos com o público. De acordo com a secretária da pasta, Roselene Teixeira, a reunião é aberta a todos os interessados e interessadas e será realizada na próxima segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021, na Casa da Cultura, às 18h30. “Neste encontro serão abordados todos os procedimentos e ações a serem tomadas como, por exemplo, a composição de membros voluntários organizadores da Comissão Temporária da Feira de Artes e Artesanato”, informa a secretária.

Para a reunião serão seguidas todas as medidas de proteção e higiene contra o coronavírus, como obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento social e álcool em gel. Mais informações: (31) 3773-5687, de segunda a sexta, 08h30 às 17h30.