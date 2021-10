CDL recebe 11ª turma do Curso de Marketing Digital para Pequenos Negócios em Sete Lagoas

Que tal trazer mais ganhos e visibilidade para o seu negócio por meio do Google e das redes sociais? Apresentar as principais ferramentas e estratégias das novas tecnologias da comunicação online: este é o objetivo do Curso de Marketing Digital para Pequenos Negócios, que chega à sua 11ª turma em Sete Lagoas, desta vez, novamente na CDL Sete Lagoas (Av. Getúlio Vargas, 111, 3º andar – Centro, no prédio do Bela Vista). O curso será ministrado em três noites de novembro, dias 09, 10 e 11, de terça a quinta, de 19h às 22h, totalizando 9 horas de muito conteúdo.

Na última turma do curso, realizada na Faculdade Santo Agostinho, em fevereiro de 2021, 15 empresários e profissionais liberais de Sete Lagoas e região se capacitaram. De acordo com o facilitador do curso, a 11ª turma seria lançada logo após a páscoa. “Na última turma, em fevereiro, as vagas se esgotaram rapidamente e abrimos uma lista de espera para o mês seguinte. Só que aí veio a segunda onda da pandemia e os eventos presenciais foram suspensos. Agora, com a retomada das atividades in loco, é a hora de retomar com o curso”, afirma Marcelo Sander, lembrando que as recomendações de uso de máscara e distanciamento permanecem.

“Aprendi muito, principalmente porque meu negócio é loja e o comércio hoje gira em torno das redes sociais. Saber como analisar isso da melhor maneira para impulsionar nossas vendas, foi maravilhoso”, diz a comerciante Raquel Andrade, participante da 9ª turma. Para a jornalista Simone Neves, que veio de Belo Horizonte especialmente para a 7ª turma do curso, foi uma oportunidade de conhecer as ferramentas do marketing digital e fazer networking com empresários. “Já estou esperando novos cursos”, adianta. Já o empresário Celso Faria, que tem um e-commerce, confirmou o aprendizado. “Com certeza vai aumentar minhas vendas e me trazer bons resultados”, completa.

Quem ministra

O curso terá mais uma vez como facilitador o professor de Marketing Digital das Faculdades Kennedy/Promove, o jornalista Marcelo Sander, idealizador e organizador das quatro edições do Seminário de Marketing Digital de Sete Lagoas e co-fundador do ecossistema local de startups, Santa Helena Valley e também editor do blog Mercado Web Minas.

Inscrições

As inscrições ao preço promocional de R$ 150 podem ser feitas diretamente via PagSeguro (boleto ou cartão de crédito) ou por PIX, até o dia 01/11. Depois disso o valor passa para R$ 180 (https://pag.ae/7XBEfaZun). São apenas 15 vagas (com uso de máscara, álcool gel e distanciamento social). Informações: (31) 99737-9014.

No curso você vai ver:

1. Introdução

– Como as redes sociais funcionam

– Web 2.0

– O marketing na internet

– Branding online

2. Mídias

– Principais formatos

– Google Ads

– Facebook/Instagram Ads

– Outras redes sociais

– Compra de mídia online

3. Planejamento

– Briefing

– Público-alvo x persona

– KPIs

– Ferramentas

– Mensuração

– Neoconsumidor

4. Conteúdo

– Sites e blogs

– E-mail marketing

– Vídeos

– Busca orgânica (SEO)

– WhatsApp

– Inbound marketing

– Landing pages

– Ferramentas Google

Depoimentos Turma 10: https://www.youtube.com/watch?v=SkPWAhc7P20

Depoimentos Turma 9: https://www.facebook.com/watch/?v=1234632806728887

Depoimentos Turma 8: https://www.youtube.com/watch?v=JCz6fNG4gvE