PCMG apoia campanha de prevenção ao câncer de mama

Em 2021, a campanha da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no Outubro Rosa tem como foco principal o fortalecimento das recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

O que causa o câncer de mama?

Não há uma causa única. Diversos fatores estão relacionados com o câncer de mama. O risco de desenvolver a doença aumenta com a idade, sendo maior a partir dos 50 anos.

É possível reduzir o risco de câncer de mama?

Sim. Manter o peso corporal adequado, praticar atividade física e evitar o consumo de bebidas alcoólicas ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor e deve ser estimulada pelo maior tempo possível.

Além de estar atenta ao próprio corpo, é recomendado que a mulher faça exame de rotina?

Sim. A mamografia é um exame de rotina que pode ser feito para identificar o câncer antes de a mulher ter sintomas. As mulheres devem ser informadas sobre os benefícios e riscos dessa prática.

Outubro Rosa é uma campanha anual, realizada mundialmente, com a intenção de alertar sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama.

*Referência: Instituto Nacional do Câncer – Inca

Por Ascom/PCMG